Thyen rekordin Guinnes, kopshtari polak rrit kastravecin më të gjatë në botë

Kopshtari amator Sebastian Suski ka thyer rekord Guinnes pasi ka rritur në kopshtin e tij kastravecin më të gjatë në botë. ‘Guinnesrecord’ shkruan se pavarësisht verës të nxehtë në Mbretërinë e Bashkuar, Sebastian, i cili ka lindur në Poloni, por tani jeton në Southampton ishte në gjendje të kujdesej për tokën e tij kur mbillte kastravec të prodhonte një sasi të madhe me përmasa 113.4 cm (3 ft 8.6 in), duke mposhtur rekordin e mëparshëm me 6,4 cm (2,5 in).

Sebastiani ka shtatë vjet që kultivon fruta dhe perime të mëdha me ndihmën e gruas së tij Renata. Ai është vullnetar për Shoqatën Evropiane të Kultivuesve Gjigantë të Perimeve (EGVGA) një grup mbështetës për adhuruesit e gjigantëve të kopshtit dhe tani është një oficer ndërkombëtar për Komonuelthin e Madh të Kungullit (GPC).

“Kisha rritur tranguj të mëdhenj, por asnjëherë mjaftueshëm për të mposhtur titullarin ekzistues të rekordeve botërore Guinness”, tha Sebastian.

“Rritja e trangujve super të gjatë është një biznes i rrezikshëm,” vazhdon ai. “Nëse preni shumë shpejt, nuk do të keni një thyerje rekord, por nëse e lini shumë gjatë, futeni në zonën e rrezikut. Ju rrezikoni që kastraveci juaj të kalbet ndërsa rritet nuk dëshironi që të shpërthejë mbi ty!”

Ai dhe Renata kanë katër fëmijë dhe e gjithë familja duket se është e apasionuar pas rritjes së kastravecëve.