“Thriller” me sabotimin e tubacioneve Nord Stream: A do ta tregojnë motivet autorin?

Rasti i tubacioneve të gazit natyror, Nord Stream 1 dhe 2 respektivisht, të cilët dalin si faktorë kyç të fuqisë, në luftën paralele energjetike, të shkaktuar nga pushtimi rus në Ukrainë shkurtin e kaluar, të kujton një skenar thriller spiun.

Në muajt para kësaj, një “luftë e fshehtë” midis Rusisë dhe Perëndimit ishte zhvilluar së bashku me operacionet ushtarake, me Kremlinin duke shkurtuar gradualisht sasinë e gazit natyror që eksportonte drejt Evropës duke mbyllur gradualisht rubinetin në tubacione, veçanërisht kur ndjeu frymën e BE-së dhe me aleatët e saj, në fushën e betejës apo në vendosjen e sanksioneve. Kryesisht, megjithatë, ulja e papritur e sasive të disponueshme në rrjetin e gazsjellësit Nord Stream 1 në muajt e fundit ka bërë që çmimet e gazit të rriten si mall, duke zbrazur ndjeshëm xhepat e konsumatorëve evropianë.

Megjithatë, gazi natyror minimal, por i dhënë deri dje (20% e kapacitetit të gazsjellësit) që derdhej në sistem është pothuajse një gjë e së shkuarës, pasi rrjedhjet e zbuluara në tubacionet e gazit natyror në Detin Baltik zbehu më tej shpresat e qytetarëve të BE-së për një plan të mirëpërgatitur dhe proaktiv për përballimin e një dimri të vështirë energjetik, pasi sabotimi përmbysi të dhënat e mëparshme.

Praktikisht, për kryeqytetet evropiane, dhe veçanërisht për Berlinin, koha pas shpalljes së kompanisë administruese Nord Stream A, që tre linjat nëndetëse të sistemit të gazsjellësit Nord Stream pësuan dëmtime “të paprecedentë” brenda një dite, e sjell të gjithë klasën europiane përballë një sfide të re, atë të zero gazit natyror për Kontinentin e Vjetër.

Edhe pse flluskat në sipërfaqen e Balltikut dhanë menjëherë alarmin, mundësia e sabotimit e ndërlikon më tej një situatë labirintike energjetike, jo vetëm sepse Nord Stream 1 ka qenë prej vitesh kordoni i kërthizës që lidh energjikisht Euroazinë, por edhe sepse Nord Stream 2 (që nuk funksionoi asnjëherë për shkak të sanksioneve të kërcënuara nga SHBA) kishte marrë karakteristikat e një magazine energjie, pasi aty ishin grumbulluar 177 milionë metër kub gaz natyror dhe një vlerë prej 358 milionë eurosh , me humbjet që u bënë të shumëfishta për Veriu evropian nga sabotimi.

Në versionin e fundit, atë të sabotimit, duket se është publikisht dakord edhe zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, i cili deklaroi se “për momentin nuk mund të përjashtohet asnjë mundësi”, duke vënë në dukje në të njëjtën kohë se Kremlini është shumë i shqetësuar për situatën, kërkon hetim të menjëhershëm pasi kjo është një çështje e sigurisë energjetike “në mbarë kontinentin”.

Megjithatë, në të njëjtën kohë, specifikimet teknike të projektit, të cilat e bëjnë atë teorikisht të padepërtueshëm, duke qenë se tubi i tij prej çeliku ka një mur prej 4,1 centimetrash, të veshur me 6-11 cm të tjera, lindin mendime të dyta në lidhje me shkaqet e trefishita, ndikimi në tubacion prej betoni të përforcuar prej çeliku. Përveç kësaj, çdo seksion i tubit peshon 11 tonë, që arrin në 24-25 tonë pas aplikimit të betonit, duke nxitur skenarë të “veprimeve të qëllimshme”, siç theksoi kryeministri i Suedisë.

Në këtë peizazh, motivet e vërteta, që do të çojnë përfundimisht në autorin e “situatës së paprecedentë” në tubacionet e gazit natyror Nord Stream, njoftuan se Komisioni Evropian do të hetojë, sipas Ursula von der Leyen, duke paralajmëruar se çdo ndërprerje e qëllimshme e infrastrukturës energjetike evropiane do të marrë “përgjigjen më të fortë të mundshme”.

Në çdo rast, rrjedhjet e pashpjegueshme, të njëkohshme shkaktuan një përgjigje nga Gazprom, gjiganti shtetëror i energjisë që drejton rrjetin, duke lënë të hapur për herë të parë dritaren për të shkurtuar furnizimet me gaz përmes tubacioneve të Ukrainës.

Shlyerja e llogarive

Edhe për ata më mendjeshkurtër, fakti që “sabotimi” ndodhi në një kohë kur BE-ja kishte rritur proceset e prokurimit dhe ruajtjes së gazit, duke arritur norma më të mira kursimi se objektivat fillestare, e përkeqëson problemin pasi sabotimi i mundshëm përfshin rritjen në çmimin e gazit natyror me 20%, duke përgatitur tregtarët e tregut të energjisë për disponueshmëri të ulët, pra çmime shumë më të larta për blerjen e tyre.

Si koha, ashtu edhe efekti domino i pasojave negative për Evropën nga ngjarjet e Balltikut e shtyjnë BE-në të galopojë tani e tutje në fushën e largimit të energjisë nga karburantet ruse, por edhe të veprojë me një qëndrim bujar ndaj kërkesave të qeverive kombëtare për financim të konsiderueshëm. mbështetje. Nga sa më sipër, shihet se Moska ruan stimuj të fortë për të dëmtuar më shumë ekonominë evropiane, e cila megjithatë deklaroi injorancë për autorët, edhe pse pak orë pas zbulimit të sabotimit, Gazprom PISC la të hapur dritaren për vendosjen e sanksioneve për kompaninë shtetërore të energjisë ukrainase NJSC Naftogaz, për shkak të arbitrazhit ndërkombëtar kundër Gazprom.

Konkretisht, Naftogaz deklaroi në Gjykatën Ndërkombëtare të Arbitrazhit, sipas Wall Street Journal, se Gazprom nuk e kishte paguar atë në kohë ose plotësisht për transitin e gazit natyror përmes Ukrainës. Nga ana e tij, Gazprom ka argumentuar se sanksionet perëndimore kundër Rusisë e pengojnë atë të bëjë biznes me Naftogaz, duke kërcënuar një fund të rrjedhës së gazit natyror rus përmes Ukrainës, korridori më i madh i mbetur i hapur energjetik në Kontinentin e Vjetër.

Efektet anësore të ashpra

Në efektet anësore, përfshin ristrukturimin e çmimit të gazit natyror, i cili u rrit me 17% në 205 euro për megavat orë pasditen e djeshme, milje larg nga 346 euro për megavat orë gushtin e kaluar, pa i qetësuar në asnjë rast konsumatorët.

Përkundrazi, mungesa e afërt, më e madhe pas sabotimit, e gazit natyror nuk përjashtohet për të përshpejtuar shtetëzimin e përfolur të kompanisë importuese të gazit natyror, Uniper, duke qenë se qeveria gjermane ka rënë dakord për shtetëzimin e kompanisë, për të siguruar qëndrueshmëria e kompanisë, në funksion të një dimri “rus”.

Pasi ka rënë dakord tashmë në korrik për të shpëtuar importuesin kritik të gazit në një marrëveshje ndihme prej 15 miliardë euro, shteti tani do të blejë 56% të aksioneve në Fortum të Finlandës për 0.5 miliardë euro. Kështu, shteti gjerman do të zotërojë afërsisht 98.5% të Uniper.

“Që kur u miratua paketa e stabilizimit për Uniper në korrik, situata për kompaninë është përkeqësuar shumë shpejt. Prandaj janë rënë dakord për masa të reja për zgjidhjen e situatës”, siç njofton Fortumi./albeu.com