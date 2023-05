Tetë këshilla, si të jemi të lumtur

Kur bëhet fjalë për jetën tonë dhe nëse jemi të lumtur apo jo, ne shpesh gjykojmë të tjerët për pakënaqësinë tonë, gjejmë arsye për dështim dhe ankohemi te miqtë se jemi të pafat.

Nëse do ta shikonim nga një kënd tjetër dhe të rishikonim veten dhe pritjet tona, mbase diçka do të ndryshonte.

Këtu janë disa parime themelore, morale dhe praktike, që do të ndihmojnë dhe drejtojnë rrugën drejt lumturisë:

1. Ndaloni krahasimin e vetes me njerëzit e tjerë

Përqendrohuni te vetja dhe personaliteti juaj. Kontrolloni veten. Ju përpiqeni për qëllimet tuaja, duke u njohur me veten dhe atë që dëshironi të jeni. Në atë mënyrë fitoni vetëbesim.

Për sa kohë që jetoni në hijen e njerëzve të tjerë, në stilet e veshjes, sjelljes, të menduarit të njerëzve të tjerë, personaliteti juaj nuk do të jetë në gjendje të shprehet dhe të tregojë më të mirën.

2. Rri jashtë

Edhe nëse jeni introvert, bëjeni veten të shoqërohet me njerëz të tjerë dhe të merrni pjesë në jetën shoqërore. Kjo është e rëndësishme për ju, ndjenja juaj e përkatësisë dhe identifikimi me të tjerët. Jepini vetes dhe të tjerëve një shans dhe mbani lidhje dhe komunikim për të mirën tuaj.

3. Merrni vendime të shëndetshme

Asnjëherë mos e shikoni ambientin në mënyrë pesimiste dhe përpiquni të largoni mendimet negative nga koka juaj. Përqendrohuni në një jetë të shëndetshme, si mendërisht ashtu edhe fizikisht, kjo do t’ju ndihmojë të mendoni pozitivisht dhe ta shikoni botën me sy më të ndritshëm.

4. Bëni diçka ndryshe

Mos e humbni kohën duke menduar dhe menduar se cila punë ose hobi është ideale për ju. Filloni me çdo gjë dhe përpiquni të gjeni kuptimin, ndoshta kjo është ajo që ju bën të lumtur.

5. Gjeni strehën tuaj

Gjithkush ka nevojë për paqe dhe një vend ku ata mund të jenë plotësisht të tyre, të relaksuar dhe të kuptuar. Qoftë familja, shtëpia, fqinjët, miqtë apo feja, ju keni nevojë për strehim dhe shpëtim nga jeta e përditshme.

Në atë mënyrë, ju do të grumbulloni energji dhe do të kurseni nervat për të gjitha ato gjëra të vogla që ju vjedhin kohën në ditë dhe ju bëjnë të mos ndiheni të relaksuar dhe mirë.

6. Shikoni më shumë në të ardhmen, injoroni të kaluarën

Jetoni në realitet, të tashmen dhe ndërtoni të ardhmen, shmangni përqendrimin në atë që ishte dhe merrni vendime dhe mendoni në përputhje me rrethanat.

Sigurisht, përvoja e të qenit me përvojë është një nga pjesët përbërëse të jetës dhe ndihmon të rritesh dhe të kuptosh gjithçka që na ndodh, por mos lejo që kjo të të paralizojë, si person dhe të të pengojë në përparimin e mëtejshëm.

7. Krijoni

Jini krijues, provoni dorën tuaj në shkrim, vizatim, modë ose diçka tjetër, por në asnjë mënyrë mos e shtypni imagjinatën dhe dëshirën tuaj për të realizuar diçka që ju plotëson. Prandaj, provojeni!

8. Falni

Falni ata që ju kanë lënduar. Për sa kohë që qëndron në të kaluarën dhe të prek edhe sot, do të thotë që nuk ke falur dhe do të të ndjekë si një hije. Mos lejoni që të mos keni paqen tuaj për shkak të gabimit të dikujt tjetër. Merreni atë si një të metë tjetër të atij personi dhe falni që të mos mbingarkoheni nga ajo./albeu.com/