“Terroristë, vrasës dhe përdhunues”, artikulli i The Sun për emigrantët: Një shqiptar vrau gruan dhe kërkon azil

Terroristë, vrasës dhe përdhunues. Kështu i cilëson “The Sun” emigrantët që hyjnë fshehurazi në Britaninë e Madhe me varka të vogla ose gomone.

Media britanike thotë në një artikull se “tregtarët e drogës, gangsterët, mashtruesit dhe abuzuesit e fëmijëve janë gjithashtu në mesin e dhjetëra mijërave që kanë kaluar Kanalin, shumë prej tyre jetojnë në shtëpi të financuara nga taksapaguesit dhe marrin para në dorë ndërsa punojnë ilegalisht.”

Megjithatë, shton “The Sun”, shumica dërrmuese e njerëzve që mbërrijnë me anije nuk kanë precedentë penalë.

“Por në një rast befasues, një shqiptar që vrau gruan e tij nuk mund të dërgohet në shtëpi për arsye të të drejtave të njeriut mes frikës se familja e viktimës së tij do ta ndjekë dhe do ta vrasë.

Banditi tani drejton një lavazh makinash me para në dorë pranë një supermarketi Waitrose në Northamptonshire ndërsa kërkon përfitime dhe lufton për azil përmes gjykatave me ndihmën ligjore të financuar nga taksapaguesit”, tregon media britanike për rastin e një shqiptari.

“Shumica e të ardhurve shkelës nuk mund të deportohen sepse ata pretendojnë se do të keqtrajtohen në vendin e tyre të lindjes, me shumë që luftojnë kërkesat për azil përmes gjykatave me shpenzimet e taksapaguesve”, vijon The Sun.

Shumë prej tyre gjithashtu pretendojnë se vuajnë nga sëmundje mendore ose fizike që mund të trajtohen vetëm në NHS – që do të thotë se kthimi i tyre në shtëpi do të shkelte të drejtat e tyre njerëzore.

Vrasësi i gruas shqiptare kreu dhjetë vjet burg për vrasje. Pas lirimit të tij, ai udhëtoi nëpër Evropë për në Francë dhe pagoi kontrabandistët që ta çonin në Britani me një gomone.

Kur zbriti në plazhin e Doverit, ai menjëherë kërkoi azil. Kjo u refuzua kur autoritetet zbuluan të kaluarën e tij kriminale përmes gjurmëve të gishtave.

Por vrasësi tashmë ishte liruar në komunitet – dhe më pas ai u zhduk për disa muaj përpara se të rishfaqej në fillim të këtij viti.

Ai tani po apelon kërkesën e tij për azil, duke pretenduar se ai vrau gruan e tij në vetëmbrojtje dhe se dëbimi i tij do të rrezikonte jetën e tij.

Me mbështetjen e ndihmës juridike, ai pretendon se familja e gruas së tij do ta vrasë nëse ai shkel përsëri në Shqipëri.

Ai aktualisht jeton në një shtëpi të financuar nga taksapaguesit me leje qëndrimi të kufizuar, e cila duhet të rinovohet çdo gjashtë muaj.

Ai nuk lejohet të punojë, por ndihmon në drejtimin e një lavazhi pranë një dege të Waitrose ku punësohen rumunë emigrantë të paligjshëm.

Edhe pse u zbulua, ai mburrej me të shkuarën e tij kriminale, shkruan The Sun.

“Bëra dhjetë vjet burg. Tashmë kam një problem të madh në Shqipëri. Nëse kthehem, familja e gruas sime dëshiron të më vrasë. Dua të qëndroj këtu sepse jam i frikësuar. Kam ardhur për një jetë të re. Unë jetoj në Northampton dhe kam një të dashur me një fëmijë”, ka thënë ai. /albeu.com