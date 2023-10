Terror në aeroportin e Tel Avivit, sirenat shtrijnë në tokë turmat e udhëtarëve (VIDEO)

Një skenë terrori absolut po regjistrohet në Tel Aviv.

Në aeroportin e qytetit izraelit, një numër i madh njerëzish janë shtrirë përtokë duke mbuluar kokën nga frika se mos bien raketa të reja.

View from Ben Gurion Airport in Tel Aviv now: flight passengers forced to wait out the air raid lying on the ground. pic.twitter.com/JsJVYhLaxZ

— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023