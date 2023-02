Tërmeti tragjik, Kim takon ambasadorin turk në Shqipëri: Ngushëllimet më të thella, jemi me ju

Ambasadorja amerikane Yuri Kim është takuar me ambasadorin e Turqisë në Shqipëri Tayyar Kağan Atay.

Në një postim në “Twitter”, ambasadorja Kim shkruan se i ka shprehur homologut të saj ngushëllimet më të thella për vuajtjet e shkaktuara nga tërmetet në Turqi.

“Në emër të Ambasadës Amerikane në Tiranë, i shpreha mikut dhe kolegut tim Kagan Atay ngushëllimet më të thella për vuajtjet e shkaktuara nga tërmetet në Turqi. Ne jemi me miqtë tanë turq në këtë kohë të vështirë. Ngushëllimet e mia 🙏”, shkruan ajo.

On behalf of 🇺🇸 @USEmbassyTirana , I expressed to my friend & colleague 🇹🇷 @TKaganAtay deepest condolences on the suffering caused by the earthquakes in Türkiye. We are with our Turkish friends during this difficult time. Başınız sağolsun 🙏 pic.twitter.com/oH6OViFTwy

