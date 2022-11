Tërmet në Shqipëri, ku ishte epiqendra

Një tërmet i lehtë është ndier mbrëmjen e sotme në qarkun e Elbasanit.

Sipas EMSC, magnituda ka qenë 2.9 ballë e shkallës rihter.

#Earthquake (#земјотрес, #tërmet) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.9 || 29 km NW of #Ohrid (North Macedonia) || 5 min ago (local time 23:43:02). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/9EZhUorEYo

— EMSC (@LastQuake) November 4, 2022