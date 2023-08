Tërmet në Kinë, të lënduar dhe dhjetra banesa të shembura (VIDEO)

Një tërmet me magnitudë 5.4 goditi Kinën lindore herët të dielën.

Autoritetet thonë se të paktën 10 persona u plagosën dhe dhjetëra ndërtesa u shembën.

Banorët vendas kanë postuar video në rrjetet sociale ku tregohen llambat që dridhen, toka lëkundet dhe banorët që dalin nga shtëpitë e tyre.

Tërmeti u regjistrua në orën 02:33 (me orën locale) 26 kilometra në jug të qytetit Detsu në provincën Shandong, në një thellësi prej 10 kilometrash, sipas USGS.

Sistemi Pager i Institutit të Pasojave të Tërmeteve të SHBA-së lëshoi ​​një alarm të kuq, që do të thotë se kishte një shans për dëme dhe viktima.

Televizioni shtetëror i Kinës CCTV, duke cituar autoritetet provinciale, tha se të paktën “10 persona u plagosën” dhe 74 shtëpi ose ndërtesa “u shembën” nga tërmeti.

A 5.5-magnitude #earthquake with a depth of 10 kilometers, jolted #Pingyuan County in #China‘s Shandong Province at 02:33 a.m. on Sunday. pic.twitter.com/w0wdJaV35D

— CGTN (@CGTNOfficial) August 6, 2023