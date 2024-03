Tërmet i fuqishëm në Tokio (VIDEO)

Mëngjesin e sotëm, një tërmet me magnitudë 5.3, ka tronditur kryeqytetin e Japonisë dhe rrethinat e tij, duke ndërprerë shërbimet hekurudhore, por nuk u dha asnjë paralajmërim për cunami.

Tail end of the #earthquake here in Tokyo – thankfully it didn’t make my already chaotic living room even more messy #japan pic.twitter.com/BwBrhpMulD

— James Reynolds (@EarthUncutTV) March 21, 2024