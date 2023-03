Tërmet i fortë shkund Zelandën e Re, rrezik për cunam

Një tërmet i fortë me magnitudë 6.8 goditi rajonin e Ishujve Kermandets të Zelandës së Re në orët e para të mëngjesit sot.

Shërbimi Gjeologjik i SHBA-ve vlerëson se thellësia e tërmetit ishte 10 kilometra.

Pas tërmetit të fuqishëm u lëshua paralajmërim për cunami me autoritetet që kanë ngritur alarmin për rrezikun e një fatkeqësie.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 1,015 km S of #Nuku‘alofa (#Tonga) || 12 min ago (local time 13:55:58). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/bym9lbh455

— EMSC (@LastQuake) March 16, 2023