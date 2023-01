Tërmet i fortë shkund Iranin, mbi 800 të lënduar dhe 3 të vrarë

Tre viktima dhe mbi 800 të lënduar është bilanci i deritanishëm nga tërmeti që goditi Iranin mbrëmjen e së shtunës. Sipas të dhënave zyrtare tërmeti kishte magnitudë 5.9 Rihter.

Lëkundjet e forta sizmike ndodhën në veriperëndim të Iranit, në qytetin Khoi.

Iran 🇮🇷 earthquake, magnitude of 5.9, with 447 casualties. HYPOTHESIS: Earthquake caused by underground weapons facilities explosions? pic.twitter.com/lAp8lsMYOw — Jason Jay Smart (@officejjsmart) January 29, 2023

“Deri më tani, për shkak të këtij tërmeti kemi tre të vdekur dhe 816 të plagosur ”, tha guvernatori i provincës së

Azerbajxhanit Lindor, Mohammad Sadek Motamedian, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve IRNA. Irani është një vend që ka pësuar disa tërmete shkatërruese vitet e fundit.

Më 18 janar, një tërmet me magnitudë 5.8 afër Hoi An la të lënduar disa qindra banorë. Në shkurt 2020, një tërmet me magnitudë 5.7 goditi fshatin Hambas-i-Olia (lindje), duke vrarë të paktën nëntë persona.

Tërmeti më vdekjeprurës i regjistruar ndonjëherë në Iran ka ndodhur në vitin 1990. Tërmeti kishte magnitudë 7.4 Rihter dhe la pas 40,000 viktima dhe 30,000 të lënduar./albeu.com/