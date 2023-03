Një tërmet i fortë me magnitudë 4.6 Rihter ka goditur Greqinë gjatë natës.

Lëkundjet sizmike ndohën rrerh orës 02:20.

Epiqendra e tërmetit është regjistruar në Amfilochia, ndërsa lëkundjet janë ndjerë der në Patra dhe Prevezë. Sipas të dhënave thellësia e tërmetit ishte 17.8 kilometra.

Tërmeti me magnitudë 4.6 Rihter u pasua nga një seri pasgoditjesh , me mbi 30 lëkundje me magnitudë deri 3.3 Rihter.

/albeu.com/