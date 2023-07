Tentoi të fuste mbi 3 mijë kg “miell” në Angli, dënohet me burg shqiptari. E “dogji” Encrochat!

Policia raporton se Denis Xhelili banues në Feltham në Londër është dënuar me 10 vite burg. Pas lirimit nga burgu edhe për 10 vite të tjera do të jetë i lirë me kusht nën disa masa caktuar nga gjykata.

A man has been jailed for his role in an organised crime group that planned to import cocaine and heroin worth £360 million.

Denis Xhelili, 38, from North London, had contacts abroad willing to hide drugs within hollowed out pallets heading into the UK.https://t.co/THfAbkFo7g pic.twitter.com/GJjfw5pxIK

