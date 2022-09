Tentohet rrëmbimi i ministrit belg të Drejtësisë, a kanë “dorë” shqiptarët?

“Rrëmbimi i penguar nga policia holandeze, ‘Ndrangheta dhe mafia shqiptare gjithnjë e më të rrezikshme në aksin Amsterdam-Bruksel”. Kështu shkruan mediat italiane “Europa Today” në një artikull të publikuar së fundmi.

Policia holandeze arrestoi katër burra të dyshuar të lidhur me mafien e trafikut të drogës në Evropën Veriore, të gjithë të dyshuar si autorë të tentativës për rrëmbimin e ministrit belg të drejtësisë Vincent Van Quickenborne.

Plani i dështuar i rrëmbimit – raporton gazeta ” Europa Today “ – u pengua thuajse rastësisht nga policia holandeze, e cila të enjten e kaluar identifikoi një makinë me targë holandeze të parkuar jashtë shtëpisë së ministrit belg, brenda të cilës kishte: një pushkë dhe shirit ngjitës, ndërsa në një makinë tjetër, po ashtu e regjistruar në Holandë, janë gjetur disa shishe me benzinë.

Falë dy makinave, hetuesit gjurmuan dhe arrestuan në Holandë katër burrat midis moshës 20 dhe 48 vjeç, të gjithë të dyshuar si autorë të rrëmbimit të dështuar dhe të paktën sipas transmetuesit televiziv VRT , të gjithë të dyshuar për trafik droge.

Vetë ministri Vincent Van Quickenborne , në një video-mesazh të transmetuar nga radio-televizioni belg RTBF, komentoi ngjarjen duke folur për “mafinë e drogës”.

” Për momentin do të jem nën mbikëqyrje të ngushtë dhe nuk do të mund të marr pjesë në disa aktivitete të planifikuara në ditët në vijim. Nuk është e këndshme, por është e kuptueshme,” tha Quickenborne .

“Më lejoni të jem i qartë! Njerëzit pas gjithë kësaj po marrin të kundërtën e asaj që synojnë. Kjo më forcon besimin se ne duhet të vazhdojmë të luftojmë. “- vijon ai – “ Ne do të vazhdojmë të luftojmë krimin e organizuar, me më shumë njerëz dhe burime se më parë. Në shtetin tonë ligjor demokratik, ne kurrë nuk do t’i përkulemi dhunës. Asnjëherë! ”.

Fjalëve të Quickenborne iu bashkuan edhe ato të kryeministrit belg Alexander De Croo i cili nga profili i tij në Tëitter flet për një kërcënim “ krejt të papranueshëm.

“Prania e mafies në aksin Amsterdam-Bruksel bëhet gjithnjë e më evidente dhe me rrëmbimin e dështuar të ministrit belg, bëhet më rrezikshëm, i pacipë.”

Për disa vite, Belgjika , e mbështetur nga Holanda fqinje dhe porti i Antëerpen , është bërë një nga rrugët më të rëndësishme të aksesit me anë të së cilës droga mund të hyjë në Evropë, në fakt, sipas të dhënave të publikuara nga raporti i Europol “Cocaine Insight “, në portin e Antëerp -it , vitin e kaluar u kapën 66 ton kokainë, krahasuar me pesë në 2013.

Një rritje e vazhdueshme dhe e vazhdueshme, e favorizuar nga konsolidimi i aktiviteteve kriminale të kryera si nga Ndrangheta ashtu edhe nga mafia shqiptare, të dyja, të rrënjosura gjithnjë e më shumë në territorin belg dhe përgjegjës për shtimin e vrasjeve dhe episodeve të korrupsionit në forcat e policisë.

Lajmi për tentativën e rrëmbimit të Ministrit të Drejtësisë Vincent Van Quickenborne , i cili dështoi falë ndërhyrjes së policisë, njofton përshkallëzimin e pranisë mafioze në Evropën veriore dhe vjen një vit pas fjalëve nga prokurori i Republikës së Catanzaro Nicola Gratteri , kur, duke komentuar pritën kundër gazetarit Peter R. de Vries, përveç nënvizimit të rritjes eksponenciale të drogës dhe dhunës në Evropën veriore, ai theksoi edhe tendencën e “Hollandës për të nënvlerësuar mafien ” mund të sjellë pasoja.

Një problem që, sipas Gratterit, ” nuk do të zhduket “, pasi ” jo vetëm Holanda është interesante logjistike për krimin e organizuar (me porte si Amsterdami dhe Roterdami të dobishme në trafikun e kokainës) por ka edhe shumë riciklim përmes hapja e restoranteve dhe hoteleve. Përfiton edhe sistemi holandez, prandaj është kaq e vështirë të ndalosh .”

Gjithashtu, në prill të këtij viti, intervistuar nga gazetari Jamil El Sadi për gazetën “Nicola Gratteri , duke folur për një “ ndërmarrje të përbashkët me mafiet e tjera ”, saktësoi: “ Ndrangheta vazhdon të ketë primatin e tregtisë dhe trafikut të drogës në botë. “Mafia ” shqiptare apo holandeze – vijoi Gratteri – janë dy organizatat kriminale mafioze që po përparojnë më shumë në Evropë ”./abcnews.al