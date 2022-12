Tensionet në veri, mediat zvicerane: Zyrtarë të Kosovës dhe Serbisë zhvillojnë takime sekrete në Zvicër

Mediat zviceriane kanë raportuar për një takim sekret mes zyrtarëve të Kosovës dhe Serbisë pas tensioneve të krijuara në veri të vendit. Swissinfo.ch ka raportuar gjithashtu për një takim sekret mes palës kosovare dhe asaj serbe në Zvicër.

Artikulli i plotë:

Një përplasje është krijuar në Veri të Kosovës me fqinjët e saj serbë pasi një incident për targat e veturave është përshkallëzuar. Anëtarët e forcës lokale të policisë kosovare dhanë dorëheqjen në masë dhe shoferët e kamionëve kanë bllokuar rrugët në rajonin që ka një popullsi shumicë serbe. Gazeta NZZ am Sonntag raporton se ministria e jashtme zvicerane ka organizuar një sërë bisedimesh sekrete mes dy vendeve. Përmbajtja e këtyre takimeve diskrete nuk është bërë publike.

Por Zvicra po përdor rolin e saj tradicional në një përpjekje për të gjetur marrëveshje. Që nga viti 1999, Zvicra është përfshirë në misionin paqeruajtës ndërkombëtar të NATO-s, Forca e Kosovës (KFOR) në Kosovë. Aktualisht në rajon janë 195 ushtarë zviceranë.

Por ministria e Jashtme beson se diplomacia është mjeti i duhur për të zbutur situatën aktuale që ka parë shkëmbimin e të shtëna me armë zjarri gjatë pikave të izoluara.

Parlamentari zviceran Franz Grüter, i cili do të vizitojë rajonin në një mision faktmbledhës, i tha gazetës se qëndrimi ngjan me atë të Rusisë dhe Ukrainës.

“Nuk mund të përjashtohet që e njëjta gjë të ndodhë në Ballkan dhe që Serbia të pushtojë Kosovën me mbështetjen e Rusisë”, tha ai.

Por, ish-ambasadori i Zvicrës në Kosovë (2016-2020), Jean-Hubert Lebet, nuk është aq i alarmuar. “Si ambasador kam përjetuar disa herë provokime të tilla serbe”, tha ai. “Ishte një bllof çdo herë dhe nuk e kuptoj pse duhet të ishte ndryshe këtë herë.”

Rreziku i një veprimi në shkallë të gjerë do të ishte shumë i madh për Serbinë, tha Lebet. NATO do të kundërpërgjigjet menjëherë dhe Serbia do të humbiste çdo perspektivë të integrimit në BE./albeu.com