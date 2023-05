Tensionet në veri, BE-ja dërgon në Kosovë zyrtarin për Sigurinë dhe Mbrojtjen e Përbashkët

Për vizitën e tij ka lajmëruar shefi i BE-së në Kosovë, Tomas Szunyog, i cili edhe e ka pritur atë.

“Kënaqësi mirëpres Zëvendës Sekretarin Gjeneral Charles Fries për vizitën e tij në Kosovë. Diskutuam zhvillimet politike, çështjet e sigurisë dhe agjendën europiane të sigurisë së Kosovës”.

Glad to welcome the🇪🇺 @eu_eeas DSG Charles Fries for his visit in 🇽🇰#Kosovo. Discussed the political developments, security issues &🇽🇰 European security agenda. During this visit he will meet Kosovo institutional leaders & CSOs.

