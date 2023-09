“Temperaturë, diarre, të vjella…”, mjekja apel qytetarëve: Bëni kujdes, viroza prek gjithë familjen

Virozat në vendin tonë janë rikthyer edhe një herë tjetër dhe këtë herë po infektohet e gjithë familja. Valbona Shahinaj, mjeke pediatre thotë se ka pasur minimalisht 15 raste me pacientë që janë të prekur nga virozat, një shifër më e lartë se vitet e tjera.

“Janë shtuar rastet në masë. Kjo periudhë njihet si periudhë virozash por jo kaq shumë sa këtë vit”, thotë Shahinaj e cila shton se përveç temperaturave që sjell viroza, është edhe periudha që njerëzit kthehen nga plazhi dhe kjo ka sjellë gjithmonë më shumë shqetësime por këtë vit në shtimin e rasteve ka ndikuar edhe temperaturat shumë të larta në vendin tonë.

Më të prekurit janë moshat pedriatike por kanë qenë në masë pacientë të të gjitha moshave.

“Zakonisht janë moshat pedriatike më të prekura por kanë qenë edhe moshat nga më të ndryshmet që janë prekur shumë. Si virozë ka rënë në familje ku njëri është prekur i pari dhe më pas janë sëmurë e gjithë familja”, thotë mjekja pediatre.

Shahinaj thotë se simptomat më të zakonshme janë 3: diarre, të vjella, shoqëruar ose jo me temperaturë “por ka dhe pacientë me temperaturë direkte”.

Simptomat zgjasin rreth 3-4 ditë dhe më pas vijnë në përmirësim. Shahinaj rekomandon që në momentin që zgjasin shumë ose janë të rënda, njerëzit duhet të drejtohen tek mjeku.

“Nëse kalon 2-3 ditë situata përkeqësohet ose dhe nëse që ditën e parë situata është e rëndë, duhet të drejtohen tek mjeku. Nëse është një situatë që është tolerante, dmth nuk është agresive, atëherë mund të presin 2-3 ditë që të shikojnë gjendjen. Por duhet të kenë kujdes se nëse kanë të bëjnë me një situatë që duhet të ndiqet nga një profesionist, duhet të drejtohen direkt tek mjeku sepse mund të mendohet si një infeksion viral por mund të jetë bakterial pastaj dhe kërkon një kujdes të shtuar”, shpjegon Shahinaj.

E pyetur nëse janë më së shumti raste me viroza apo me Covid, Shahinaj thotë se ka pasur dhe raste me Covid por kanë qenë në formë gripi pasi dhe simptomat janë shumë të ngjashme, për më të tepër që Covid-19 nuk ka më ashpërsinë që ka pasur më parë.

“Edhe kur pacientët janë të prekur nga Covid-19, më shumë duket si grip tashmë”.

Shahinaj thotë se këto ditë që ka ndryshuar edhe koha, me praninë e shirave dhe rënie të temperaturave, njerëzit duhet të kenë kujdes të shtuar sepse duke qenë se priten përsëri temperatura të larta, njerëzit janë më të predispozuar të sëmuren nëse nuk janë më të vëmendshëm ndaj disa faktorëve.

“Duhet të kenë kujdes me veshjen sepse moti po ndryshon nga momentin në moment, Gjithashtu të mos përdorin më shumë se c’duhet kondicionerin sepse me daljet nga një ambient me një temperaturë disa gradë më shumë apo më pak se në një ambient tjetër, ka më shumë mundësi për një zhvillim të virozëve. Gjithashtu, njerëzit duhet të kenë kujdes dhe me djersitjen që ndikohet gjithashtu nga ndryshimi i menjëhershëm i temperaturave dhe “sigurisht duhet të kenë kujdes edhe me ushqimin si gjithmonë pasi është një faktor kyç që ndikon në shëndetin e njerëzve”.

Shahinaj thotë për Gazetasi.al se një situatë e tillë mund të zgjasë derisa të stabilizohet edhe koha./GazetaSi