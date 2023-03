Për ditën e mërkurë vendi ynë do të jetë nën ndikim të kushteve atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira kalimtare.

Era do të fryjë me drejtim nga veriperëndimi me shpejtësi mesatare 1-8m/sek, duke bërë ë valëzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1-2ballë.