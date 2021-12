Temperaturat deri -2 gradë! Këto zona në Shqipëri sot do të zbardhen nga dëbora (FOTO LAJM)

Territor shqiptar do të dominohet nga masat ajrore të paqëndryeshme të cilat do të sjellin reshje në vendin tonë. Parashikohet që në ulëtësirën perendimore të kemi reshje shiu me instensitet të ulët.

Ndërsa pjesa më e madhe e zonës malore do të vijojë të jetë në prezencën e reshjeve të dëborës. Por pasditja dhe mbrëmja do të sjellin përmirësim gradual të motit.