Temperatura 33 gradë dhe reshje shiu, si do të jetë 10 ditëshi i fundit i muajit maj

Pjesën e mbetur të mjait priten kryesisht temperatura të larte. Kjo më së shumti në orët e mesditës.

Maksiumumet pritet ta tejkalojnë vlerën prej 33 gradësh të pktën deri në fund të këtij muaji. Vlerë kjo mjaft e lartë për muajin Maj.

Por vlen të theksohet se ditët e fundit të muajit maj presim vranësira të zhvilluara lokalisht, shumë më pak në Shqipëri. Kryesisht në rajon.

Më së shumti Maqedonia e Veriut dhe një pjesë e juglindjes së Shqipërisë si kundër edhe Mali i Zi. Por këto do të jenë stuhi afatshkurtra, si pasojë e tempertaurave të larta që presim gjatë ditëve të fundit të Majit.

Këto temperatura do të sjellin rebeshe dhe shkarkesa elektrike, pro do të jenë stuhi dhe reshje që zgjasin në intervale 2-3 orarshe dhe më pas moti kthjellohet dhe do të mbetet i nxehtë sikur nuk ka ndodhur asgjë, ben me dije meteorologia Tanja Porja./albeu.com/