Televizioni shtetëror rus pretendon se “Lufta e Tretë Botërore ka filluar” (VIDEO)

“Operacioni special” i Kremlinit në Ukrainë ka marrë fund dhe “Lufta e Tretë Botërore” ka filluar, ka pohuar një spikere e televizionit shtetëror rus.

Duke folur në emisionin e saj Rossiya-1, Olga Skabeyeva sugjeroi se Rusia tani po përballet me një situatë ku do t’i duhej të “çmilitarizonte” NATO-n, raporton uebsajti ukrainas i lajmeve “Ukraina World”.

“Ndoshta ka ardhur koha për të pranuar, se operacioni special i Rusisë në Ukrainë ka përfunduar,” tha ajo.

“Në kuptimin që ka filluar një luftë e vërtetë. Për më tepër, është Lufta e Tretë Botërore.

Ne jemi të detyruar të çmilitarizojmë jo vetëm Ukrainën, por të gjithë NATO-n”.

Russian TV propagandist Olga Skabeyeva suggested again that it’s time to admit that the “special operation” was over and the Third World War had begun. According to her, Russia is forced to demilitarise not only Ukraine, but the whole NATO. pic.twitter.com/xOObJ1NglT

— UkraineWorld (@ukraine_world) May 30, 2022