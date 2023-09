Telashe pa fund për Juventusin, Ronaldo nis çështjen ligjore kundër ish-klubit

Nuk është një moment i mirë për Juventusin.

Bardhezinjtë janë mes shumë pikëpyetjesh mbi të ardhmen e klubit ndërsa nga ana tjetër janë edhe lojtarët që vazhdojnë të shkaktojnë probleme e polemika, mjafton të përmendim rastin e fundit të Paul Pogba.

Por, mesa duket telashet nuk kanë të mbaruar dhe nga Arabia vijnë lajme negative. Cristiano Ronaldo ka vendosur të nisë një proces gjyqësor kundër Juventusit me portugezin që kërkon pagën e padhënë nga klubi në kohën e COVID-19. Bëhet fjalë për një shifër që shkon deri në 19.9 milionë euro me Ronaldon që nuk pret dhe kërkon të marrë atë që i takon.

Pagat u shndërruan në një problem për Juventus gjatë periudhës së pandemisë me drejtuesit që pretenduan se gjetën një marrëveshje me lojtarët për t’i ulur ato apo edhe për ta shtyrë në kohë kalimin e tyre. Por, pas Dybalës që gjeti një marrëveshje me drejtuesit për tre milionë euro, tashmë është Cristiano Ronaldo që nuk ka ndërmend të falë asnjë cent.