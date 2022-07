“Tekat” e princit arab, kërkon 300 limuzina për vizitën në Greqi

Princi i kurorës së Arabisë Saudite Mohammed Bin Salman është duke zhvilluar një vizitë zyrtare në Greqi.

Kjo është vizita e tij e parë në territorin evropian.

Vizita e princit të kurorës së Arabisë Saudite pritet të jetë me interes të veçantë diplomatik dhe ekonomik.

Bin Salman duket se nuk i beson askujt pas rastit të vrasjes së Jamal Khashoggi në konsullatën e Arabisë Saudite në Stamboll, duke gjykuar nga ato që tha për SKAI-n Aris Portosalte.

Princi i kurorës së Arabisë Saudite thuhet se ka kërkuar 300 limuzina për vizitën e tij në Greqi, ndërsa në bagazhin e tij ka edhe çarçafë dhe targa.

“Tema e ditës është vizita e princit të kurorës së Arabisë Saudite, i cili kërkoi të vinin 300 limuzina. Nuk kishim dhe i sjellim limuzinat nga shtetet fqinje. Ai vjen me tre avionë të tij. Ai ka rezervuar një hotel të tërë të tijën.

Ka sjellë gjithçka me vete: çarçafë, pjata. Nuk beson asgjë dhe nga vendi i tij do të dalë një kruese dhëmbësh” tha ai.

Bin Salman do të jetë në Athinë sot dhe nesër. Takimi me kryeministrin Mitsotakis do të zhvillohet sot në Megaros Maximos.

Gjatë vizitës së tij pritet të nënshkruhen një sërë marrëveshjesh dypalëshe, duke treguar interesin e fortë të palës saudite për investime të mëdha në Greqi.

Burime qeveritare e konsiderojnë si tregues të rëndësisë që Arabia Saudite i kushton marrëdhënieve me Greqinë, si një shtyllë sigurie dhe stabiliteti në rajon,që vizita sonte e Princit të Kurorës Mohammed bin Salman në Athinë është e para e princit të kurorës në fronin e Arabisë Saudite në tokën evropiane që nga prilli 2018.

Në fakt, nënshkrimi i marrëveshjes për krijimin e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik, i cili do të institucionalizojë bashkëpunimin dypalësh sipas sektorëve, është, sipas burimeve qeveritare, një dëshmi e fortë e karakterit strategjik të marrëdhënieve në kuadër të strategjisë së qeverisë për formimin e një rrjeti aleancash me vendet e Gjirit.

Siç theksohet nga burime qeveritare, Mohammed bin Salman do të shoqërohet nga një delegacion i madh qeveritar, i përbërë nga ministrat e Investimeve, Tregtisë, Komunikacionit dhe

Teknologjisë dhe kreu i fondit sovran të pasurisë (PIF) – anëtarët e të cilit do të nënshkruajnë dhe shkëmbejnë marrëveshje me homologët e tyre grekë.

Ndër marrëveshjet që do të nënshkruhen mes ministrave grekë dhe homologëve të tyre sauditë janë një marrëveshje bashkëpunimi ushtarak , një marrëveshje bashkëpunimi energjetik, pasi

Greqia bëhet një qendër për transferimin e energjisë në Evropë dhe mund të jetë një urë lidhëse me Lindjen e Mesme, harmoni në shkencë dhe teknologjia, harmonia në kulturë.

Me rëndësi të veçantë është marrëveshja që do të nënshkruhet nga katër kompanitë drejtuese të projektit EMC (STC, TTSA, PPC dhe Cyta), në mënyrë që projekti i “Korridorit të të dhënave nga

Lindja në Med” (EMC), ndërlidhja kabllore nëndetëse dhe tokësore për transferimin e të dhënave midis Azisë dhe Evropës nëpërmjet Arabisë Saudite, Qipros dhe Greqisë, që do të zbatohet nga vjeshta e ardhshme.

Ky është një projekt që në thelb përmirëson pozicionin e vendit tonë si një qendër për ruajtjen dhe shpërndarjen e të dhënave në rajonin e Evropës Juglindore, duke sjellë përfitime të prekshme ekonomike dhe gjeostrategjike./abcnews.al/