Të vetmet rroba që duhet të lani në ujë të nxehtë

Uji i nxehtë zakonisht përdoret për të larë rrobat sepse besohet se është më efektiv në pastrim. Realiteti, megjithatë, është se shumica e rrobave mund të lahen në ujë të nxehtë, sepse pastron mirë rrobat dhe gjithashtu ruan cilësinë e shumicës së pëlhurave.

Përveç kësaj, larja e ftohtë, opsioni më miqësore ndaj mjedisit, pasi harxhon më pak energji, vjen në ndihmë kur bëhet fjalë për materiale apo pëlhura delikate. Kjo do të thotë që nëse sapo keni mbaruar së luajturi në baltë me qenin tuaj, uji i nxehtë ndoshta nuk është zgjidhja më e mirë për larjen tuaj të ardhshme.

Sipas Consumer Reports, energjia e përdorur për të ngrohur ujin në lavatriçe merr rreth 90% të energjisë së saj! Kjo është arsyeja pse me ujë të nxehtë sigurohuni që të lani gjërat e domosdoshme dhe këto nuk janë asgjë tjetër veçse dy gjërat që vijojnë më poshtë.

Liri

Të bardhat janë një nga dy gjërat që duhen larë me ujë të nxehtë. Një temperaturë prej 60 gradë ose më e lartë rekomandohet për këto artikuj sepse i pastron më së miri, sipas Wash Laundry. Kur keni të bëni me të bardha të rënda si peshqirët, çarçafët dhe shtrojat, cikli i ngrohtë është alternativa më e mirë sepse do të përballet siç duhet me mikrobet dhe aromat pa rrezikuar dëmtimin e ngjyrës, shpjegon Grove Collaborative.

Materialet e përditshme si pambuku përfitojnë gjithashtu nga cikli i ngrohjes herë pas here, sepse është i shkëlqyeshëm për të hequr shumicën e njollave dhe për t’i bërë ato të shkëlqejnë përsëri. Po për tharjen e tyre? Ato mund t’i rezistojnë nxehtësisë së lartë në tharëse, megjithëse kontrollimi i udhëzimeve të kujdesit të produktit është gjithmonë i rëndësishëm. Përndryshe, mund t’i thani me ajër këto sende jashtë për t’i zbardhur në mënyrë natyrale në diell.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se ka disa përjashtime kur lani të bardhat. Materialet delikate, si të brendshmet dhe rrobat e banjës, mund të mos i rezistojnë ujit të nxehtë dhe ose tkurren ose humbasin cilësinë e tyre. Në këto raste, duhet të zgjidhni në vend të ujit të ftohtë ose larjes me duar.

Rroba të pista

Nuk është për t’u habitur që rrobat e ndotura shumë pastrohen shumë më lehtë me larje me ujë të nxehtë. Këtu përfshihen rrobat e punës, rrobat me njolla si kafeja, yndyrat ose balta. Uji i nxehtë është gjithashtu i shkëlqyeshëm për sterilizimin dhe dezinfektimin, prandaj duhet të përdoret me sendet e bebeve. Veshjet dhe sendet e tjera të përdorura gjatë një sëmundjeje ose të ekspozuar ndaj një furnizimi të qëndrueshëm të mikrobeve duhet gjithashtu të lahen në ujë të nxehtë.

Materialet që vuajnë nga myku duhet të lahen në ujë të nxehtë, sepse sporet e mykut shkatërrohen në temperaturat 60 gradë e lart. HowStuffWorks sugjeron t’i lani ato me dezinfektues natyralë derisa të mos e shihni më ose nuhatni mykun, pastaj t’i thani jashtë në diell.