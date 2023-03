“Të surprizuar nëse nuk do ketë lëkundje në të ardhmen”, ekspertët i tremben goditjeve të tërmetit në Stamboll

Për më shumë se pesë javë, Turqia po përballet me pasojat e tërmetit shkatërrues me magnitutë 7.8 që goditi juglindjen e vendit.

Presioni tashmë po rritet te autoritetet e vendit që duhet të mendojnë për pasojat që lëkundje të tilla mund të kishin në qytete më të populluara të vendit.

“Perspektiva për Stambollin nuk është e ndritshme. Nuk është aspak e ndritshme,” thotë profesori Celal Sengor, një nga gjeo-shkencëtarët më të mirë të Turqisë.

“Nëse një tërmet tjetër i këtyre përmasave nuk ndodh në Stamboll në 20 vitet e ardhshme, do të ishim të gjithë shumë të surprizuar,” tha për CNN profesori i Universitetit Teknik të Stambollit.

“Kaq afër është. Është vetëm një probabilitet, por probabiliteti është i lartë.”

Turqia është një nga rajonet sizmikisht më aktive në botë. Është një realitet gjeologjik që ka rritur shqetësimin për gatishmërinë e Stambollit ndaj tërmeteve.

Sot, ekspertët vlerësojnë se një tjetër tërmet i fuqishëm me magnitutë prej 7.2 dhe 7.8 ballë mund të rezultojë shkatërrues për qendrën tregtare dhe industriale të Turqisë.

Megjithatë, momenti i një tërmeti të tillë është i pamundur të parashikohet. Sipas Sengor, skenari mund të jetë i tillë: “Përllogaritja ime është rreth 100,000. Do të bëhet kërdia. Nuk mund të mendosh vetëm për ndikimin e drejtpërdrejtë të lëkundjes, por duhet të mendosh edhe për atë që do të pasojë lëkundjet. Do të ketë plaçkitje, zjarre, epidemi. Do të jetë e tmerrshme.”

Ndërkohë, pasi më shumë se 48,000 njerëz u vranë në Turqi nga tërmeti i muajit të kaluar, Stambolli po nxiton që të forcojë mbrojtjen kundër një fatkeqësie natyrore që ekspertët thonë se mund të godasë në çdo moment.