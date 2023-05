Të shtënat me armë në Pukë, kryebashkiaku Gjonaj: Autori, i paguar nga kandidati i opozitës për të kërcënuar mbështetësit e PS

Mbëmjen e djeshme, pak pas mesnate, në Pukë është qëlluar me armë zjarri në ajër. Policia bën me dije se nga ngjarja nuk ka të lënduar dhe se autori është identifikuar dhe është shpallur në kërkim.

Bëhet fjalë për një 26-vjeçar nga Tirana me iniciale K. P.

Në lidhje me ngjarjen ka reaguar kryetari aktual i bashkisë Pukë, Gjon Gjonaj, i cili hedh akuza ndaj kundërshtarit të tij politik në garën e 14 majit, Rrok Dodaj.

Sipas Gjonajt, Doda ka paguar autorin të kërcënojë me armë mbështetësit e PS.

DEKLARATË NGA GJON GJONAJ

Puka pas shumë vitesh, afër mesnatës së kaluar degjoj krisma armësh, të cilët u shkrehen në qytet nga ata që të importuar me pagesë nga kandidati pa parti i opozitës tentuan të prishin traditen e Pukës.

Pasi kanë kërcënuar mbështetës të Partisë Socialiste duke ju drejtuar dhe armen, në largim e sipër, nga mjeti me të cilin ata leviznin është qëlluar në ajër.

Por a mund t’ju bëhet presion pukjanëve në shtëpinë e tyre?! Këtë ta harroj Rroku që mendon se mund të marr bashkinë nën presionin e armëve. Ja pra vizioni dhe strategjia përmes të cilës ai kërkon të vi në pushtet. Puka ka shpalosur qytetari, maturi dhe qetësi në çdo situatë, përfshirë këtu dhe fushatat elektorale dhe këtë nuk do mund ta prish Rroku dhe as njerzit me precedent që ai ka sjell me pagesë në Pukë. I bëj thirrje Policisë së Shtetit të zbardh ngjarjen menjëherë duke shfrytëzuar provat e gjetura pas kësaj ngjarje.

Një lutje të sinqertë bëj për të gjithë mbështetësit tanë që këto ditë të shmangin provokimet e sojit të këtyre që mendojnë se Puka voton nën kërcënimin e armëve të mercenarve, të cilët kanë zbarkuar nga qytete të tjera me qëllim friksimi. A mund të ndodh kjo?! Kurr Jo! Edhe ata pukjanë që kanë qenë në atë makinë do e ndjejnë shpejt barren e përgjegjësisë për prishjne e kësaj tradite të bashkjetesës dhe harmonisë që karakterizon Puken.

Për të gjith shqiptarët dua të bëj një sqarim: Nuk është kjo Puka, nuk është ngjarje që ndodh nga pukjanët. Siç e kemi dëshmuar, jemi popull i qetë dhe mikpritës e këtë e tregon dhe fakt se në Pukë ka dhjetra vite që nuk është shkrehur armë.

Ky është kandidati që pretendon të marr drejtimin e bashkisë që bashkë me humbjen me 14 Maj do të marr dhe përgjegjësinë e veprimeve të tilla që prishin imazhin e Pukës në prag të këtij sezoni turistik.

Zoti bekoft Puken!

Gjon GJONAJ