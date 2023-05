Të shtëna me armë zjarri në spitalin “Nënë Tereza”, vetëplagoset polici i burgjeve

Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar këtë të martë te parkimi i pediatrisë së urgjencës te spitali “Nënë Tereza” në Tiranë. Policia bën me dije se një punonjës policie burgjesh, 47-vjeç është vetëplagosur me armën e shërbimit që mbante me vete.

47-vjeçari ndodhet në Spitalin e Traumës ku po merr ndihmën mjekësore. Grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorinë po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

