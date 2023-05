Të paktën 12 të vrarë nga sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës

Së paku 12 palestinezë, përfshirë tre komandantë të grupit militant, Xhihadi Islamik, u vranë nga sulmet ajrore izraelite në Rripin e Gazës.

Autoritetet palestineze të shëndetësisë thanë se tri gra dhe tre fëmijë janë në mesin e të vrarëve.

Së paku 20 persona të tjerë u plagosën.

Izraeli tha se ka nisur një operacion që ka në shënjestër militantët, të cilët përbëjnë kërcënim të menjëhershëm për qytetarët e tij.

Xhihadi Islamik u zotua se do të hakmerret dhe militantët me bazë në Rripin e Gazës pritet ta sulmojnë Izraelin me raketa.

Zyrtarët izraelitë po përgatiten për disa ditë luftime, raportojnë korrespondentët nga terreni.

Ushtria izraelite tha se përveç tre militantëve, avionët e saj kanë goditur edhe dhjetë lokacione që përdoren për prodhimin e armëve, ashtu si edhe gjashtë objekte ushtarake të Xhihadit Islamik.

Krahu ushtarak i Xhihadit Islamik, Brigada al-Quds, konfirmoi se tre komandantë janë në mesin e të vrarëve.

Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Yoav Gallant, tha se “çdo terrorist që i dëmton qytetarët izraelitë, do të pendohet”.