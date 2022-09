“Të paktën 1 milion vite të vjetër”, NASA evidenton veçoritë e liqeneve të Ohrit dhe Prespës në Shqipëri (FOTO LAJM)

NASA ka folur mbi liqenet e Ohrit dhe të Prespës, që ndodhen në Shqipëri.

Përmes një postimi në Twitter, NASA thekson se këta liqene janë të vjetër të paktën 1 milion vite dhe tregon edhe thellësinë dhe vendndodhjen e tyre.

“Liqeni i Ohrit dhe Liqeni i Prespës, dy nga liqenet më të vjetër të Evropës, shtrihen në male përgjatë kufijve të Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Greqisë.

Liqenet kanë ekzistuar për të paktën 1 milion vjet, ndoshta edhe më gjatë. Ohri ka një thellësi mesatare prej 155 m, ndërsa Prespa 14 metra, thuhet në njoftimin e NASA-s./albeu.com/

