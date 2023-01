“Të nxjerrim jashtë shqiptarët kriminelë”, Xhaçka i përgjigjet ministrit britanik: E turpshme, e bën për disa vota të mjera

Ministrja e Jashtmë Olta Xhaçka ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të ministrit britanik të emigracionit i cili tha se kriminelët shqiptarë po shporren nga Mbretëria e Bashkuar.

Fjalë si ‘gjeni shqiptarin, ndaloni shqiptarin”, Xhaçka i quan një linçim verbal ndaj një kombi të tërë në një gjuhë që tingëllon sikur ministri po shpall sezonin e hapur për shqiptarët.

Deklarata e ministres:

Tej mase e tronditur kur dëgjoj një Ministër Shteti përgjegjës për emigracionin të përdori një gjuhë të tillë vetëm për disa vota. “Gjeni shqiptarin, ndaloni shqiptarin”! Një linçim verbal ndaj një kombi të tërë në një gjuhë që tingëllon sikur ministri po shpall sezonin e hapur për shqiptarët vetëm disa javë pas Komunikatës së Përbashkët mes Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë dhe atij të Britanisë së Madhe ku vlerësuan rolin e diasporës shqiptare në Britani dhe kontributin e saj të rëndësishëm në kulturë,e konomi dhe shoqërinë e të dy vendeve. Veçim i turpshëm i një komuniteti nga një ministër me parime demokratike që sjell kujtime të tmerrshme me një brutalitet të padurueshëm!

1/3 Shocked beyond words to hear a Minister of State in charge of Immigration use such language for some more miserable votes.”Find the #Albanian,detain the #Albanian“! https://t.co/wu6NBQ25Qt

— Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) January 14, 2023