Të mos u thuash të tjerëve se si ndihesh është diçka negative për shëndetin tënd emocional

5 arsye të vlefshme për të thënë atë që ndieni në të vërtetë.

Do të ndiheni të çliruar

Kur t’i shprehësh opinionet dhe ndjenjat e tua me respekt, dashuri dhe butësi, do të ndjesh një çlirim të thellë. Të mos shprehësh ndjenjat e tua ose të mos lësh jashtë ato që të shqetësojnë janë sjellje që do të të vënë një barrë të rëndë mbi supe.

Do të ndiheni më afër të tjerëve

Ky intimitet përbëhet nga një marrëdhënie e fortë besimi që forcon lidhjet pak më shumë çdo ditë. Nëse e dini se si ndihet personi tjetër dhe jeni në harmoni me atë që po përjetoni, do të ndjeni paqe të madhe të brendshme.

Ti do të jesh vetvetja

Nëse e fsheh atë që mendon, po e fsheh personalitetin tënd. Ju krijoni një mur të padukshëm që pengon këdo të shohë me të vërtetë personin që jeni. Megjithatë, nëse i lëshoni të gjitha ndjenjat tuaja nëpërmjet fjalëve, pamjeve, puthjeve dhe butësisë, do të ndiheni më të gjallë, sepse më në fund do të jeni vetvetja. Nuk do të fshihesh më pas asaj që nuk ke thënë dhe më në fund do t’i lejosh vetes të shijosh shprehjen e ndjenjave të tua nëpërmjet fjalëve dhe gjesteve.

Ju do të përmirësoni komunikimin tuaj

Kur mëson të thuash “jo”, për të shprehur atë që ndjen, komunikimi me të tjerët bëhet shumë më i thjeshtë dhe transparent, nuk ka mbetur asgjë për t’u fshehur. Është një dimension krejt i ri komunikimi që do të arrini, në të cilin nuk do të keni më frikë të shprehni atë që dëshiron mendja dhe trupi juaj.

Do të jeni më konsekuent

Nëse nuk themi atë që ndiejmë, krijohet një mospërputhje midis asaj që jemi dhe asaj që tregojmë për veten ndaj të tjerëve. Megjithatë, nëse mësojmë të flasim, mund të arrijmë një gjendje koherence të përsosur midis jetës sonë të brendshme dhe marrëdhënieve tona të jashtme.