Të ka magjepsur? Bëjini vetes këto PYETJE pas ditës së parë dhe zbuloni nëse duhet të jeni me të

Ndërsa bëhen më të pjekur, njohin më mirë njerëzit dhe dalin me ta, njerëzit gjithashtu zhvillojnë disa pritshmëri nga të tjerët, veçanërisht nga partnerët e mundshëm.

Ka edhe nga ata që, krejtësisht të pavetëdijshëm për këtë, bien në dashuri “që herën e parë” vetëm nga pamja fizike.

Të dyja situatat janë të këqija. Nga njëra anë, nuk duhet të jeni aq të rreptë dhe, sepse mund të gjeni diçka të bukur në një vend që nuk e shpresoni.

Nga ana tjetër, pamja fizike nuk mjafton absolutisht për një lidhje të gjatë dhe të lumtur.

Ka njerëz që dalin në takimin e parë me sloganin “të gjitha ose asgjë”, ndaj nëse nuk ndiejnë një moment shkëndije apo tërheqjeje të fortë fizike, mendojnë se nuk kanë çfarë të kërkojnë me atë person. Megjithatë, disa gjëra kërkojnë kohë. Edhe nëse nuk keni rënë në dashuri me dikë me shikim të parë, nuk do të thotë se nuk do të ndryshoni mendje kur ta njihni pak më mirë, shkruan albeu.com.

Është e rëndësishme që të keni një takim të këndshëm, që ai të tregojë interes dhe respekt për ju. Këto janë shenja që tregojnë se ka një potencial për të qenë të lumtur pranë tij.

Sido që të jetë, bëni vetes disa, nëse jo të gjitha, nga pyetjet e mëposhtme. Përgjigjet mund t’ju tregojnë nëse duhet të prisni që të njiheni më mirë me njëri-tjetrin.

– Dëshironi të jeni intime me të?

– A tregoi respekt për ju dhe njerëzit përreth jush?

– A e mbante ai kontaktin me sy me ju?

– A ka mirëkuptime të hapura?

– Të ka kushtuar gjithë vëmendjen ?

– A mund të jesh para tij ashtu siç je në të vërtetë?

– E imagjinoni veten në një lidhje me të?

– A zgjati takimi më shumë nga sa prisnit?

– E kontrolluat telefonin gjatë takimit?

– E kontrolloi telefonin apo bëri një telefonatë?

– Të bëri të ndiheshe e dëshirueshme?

– Të dëgjoi duke folur?

– Erdhi në kohën e rënë dakord?

– Keni tema të përbashkëta bisede?

– A mendoni se mund t’i besoni atij?

– Dëshironi t’ua prezantoni miqve dhe njerëzve të tjerë të afërt?

– A ju bëri pyetje domethënëse?

– A është ai qesharak?

– Të ka bërë të ndihesh mirë në lëkurën tënde?

– A sillej si njeri pa paragjykime?. /albeu.com/