Të gjithë sytë nga Kievi, por ky është qyteti kufitar ku rusët po pësojnë humbje të mëdha

Ndërkohë që e gjithë vëmëndja është në Kiev ku rusët po tentojnë të futen me çdo kusht për të marrë kontrollin e kryeqytetit ukrainas, lufta më e ashpër është duke u zhvilluar në qytetin e dytë më të madh, Kharkiv, i cili ndodhet vetëm pak kilometra nga kufiri me Federatën e Rusisë.

“The Economist ka bërë një shkrim për këtë përballje të ashpër me rusëve dhe ukrainasve në këtë qytet.

Është e paqartë se çfarë prisnin përballë ushtarët rusë pasi grupe të tyre u përpoqën të shëtisnin lirshëm rrugëve të Kharkivit, qytetin e dytë të Ukrainës. Videot në mediat sociale, që qarkulluan nga mëngjesi i 27 shkurtit, i tregonin ata ishin duke lëvizur nga të paktën dy drejtime, duke përparuar nga periferia e qytetit drejt qendrës. Disa orë më vonë, të njëjtat kanale ishin mbushur plot me video të automjeteve të braktisura dhe ushtarë të kapur. Edhe një herë, një sulm i madh rus kishte dështuar.

Stanislav Gluzman, një sipërmarrës i cili jeton në qendër të Kharkiv, një qytet me 1.5 milion banorë, tha se rusët duhet të kenë menduar “se forcat ukrainase do të kapitullonin shpejt dhe njerëzit do të ishin të lumtur t’i shihnin”.

Një autokolonë me forca speciale ruse, shtoi ai, kishte arritur në 450 metra nga statuja e njohur e qytetit për një hero dhe poet kombëtar ukrainas, Taras Schevchenko, përpara se të binte në pritë jashtë një supermarketi. Sipas një zyrtari lokal të sigurisë, dhjetëra rusë u kapën rob.

Nga mesi i pasdites, ushtarët ukrainas po rrethonin një shkollë 5 km nga qendra e qytetit. Brenda ndërtesës ishin ushtarë rusë, të cilët më parë kishin ikur nga makinat e tyre të blinduara, pasi u zunë në pritë nga luftëtarët ukrainas. Dy ushtarë të tjerë raportohet se janë kapur rob.

Pamjet dramatike të ndara me “The Economist” nga një mik i një ushtari që luftonte në shkollë treguan trupat ukrainase duke qëlluar, një të burgosur të ri rus të tmerruar dhe ushtarë ukrainas që vraponin nëpër rrugë për të shkarkuar armët dhe furnizimet nga automjetet e sulmuesve. Dyert e tyre u hapën, ata i braktisën menjëherë për t’i shpëtuar ndonjë rakete anti-tank.

Maria Avdeeva, një gazetare që gjithashtu jeton afër qendrës, tha se rusët kishin hyrë në qytet në grupe të vogla, por forcat ukrainase po prisnin. “Ushtria ukrainase filloi t’i shkatërronte ata pothuajse menjëherë”, tha ajo. Kur ra mbrëmja, zhurmat e betejës u tërhoqën në aeroportin e Kharkivit dhe gjetkë në periferi të qytetit.

Zonja Avdeeva u godit më shumë nga pamja e robërve rusë të parë në video. “Ata duken si fëmijë! Ata thonë se u sollën këtu nga Lindja e Largët e Rusisë dhe u tha se po shkonin në një stërvitje.

Ajo shtoi: “Ata u urdhëruan të vinin këtu dhe nuk ishin gati. Nuk ishin të përgatitur për rezistencë të ashpër nga forcat ukrainase. Ndoshta ata mendonin se ushtarët ukrainas nuk do të luftonin dhe ata thjesht mund të vinin këtu lehtësisht, por tani, me çdo orë, ndërsa civilët po vriten, njerëzit bëhen gjithnjë e më të zemëruar dhe më të bashkuar kundër këtij agresioni.”

Dështimi i Rusisë për të marrë Kharkivin ka forcuar moralin ukrainas, edhe nëse qyteti nuk është ende i sigurt. Sulmet e mëtejshme, me më shumë trupa dhe forca të blinduara më të rënda, mund të jenë akoma më të vështira për t'u përballuar. Kharkiv është strategjikisht i rëndësishëm për rrugët dhe lidhjet e tij hekurudhore me pjesën tjetër të vendit. Zonja Avdeeva tha se ajo ka frikë se Vladimir Putin, për të cilin ajo tha se kishte "humbur kontaktin me realitetin", mund të urdhërojë bombardimin e zonave civile për të krijuar panik.