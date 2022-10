Të gjithë e keni këtë bimë në shtëpinë tuaj, por nuk e dini se ul stresin dhe ul presionin!

Borziloku është sigurisht një nga bimët më të dobishme dhe shpesh të neglizhuara në mënyrë të pajustifikueshme .

Në shumë kultura dhe tradita, ajo quhet bimë e shenjtë dhe përdoret gjithashtu në pagëzime, dasma, ceremoni fetare dhe shenjtërim të ujit.

Era e borzilokut relakson dhe qetëson, ndaj konsiderohet se kjo dhuratë e gjelbër e natyrës lidhet me spiritualitetin.

Para së gjithash, borziloku është një ilaç natyral që përdoret si një mjet për parandalimin dhe lehtësimin e disa sëmundjeve, si dhe për uljen e presionit të gjakut.

Në kuzhinë është një nga erëzat më të pranishme që i jep shumë pjatave një aromë të veçantë dhe në shërbim të shëndetit është një adaptogen – një bimë që ndihmon trupin tonë të përballojë stresin e përditshëm. Gjatë konsumimit të borzilokut, trupi ynë bëhet më i qetë, më i përqendruar dhe e përballojmë më lehtë stresin, gjë që ka një efekt të favorshëm në rregullimin e hipertensionit.

Borziloku është jashtëzakonisht i popullarizuar në mjekësinë alternative sepse është i pasur me eugenol, një antioksidant bimor që sipas hulumtimeve mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut.

Dhe studimet e kafshëve kanë treguar se ekstraktet e ëmbël të borzilokut ndihmojnë në relaksimin e enëve të gjakut dhe hollimin e gjakut, gjë që ndihmon në uljen e presionit të gjakut.

Si të konsumoni borzilokun?

Për të ulur presionin është e rëndësishme të merret terapia e përshkruar nga mjeku dhe borziloku në konsultim me mjekun mund të jetë një ndihmës natyral në luftën kundër hipertensionit. Mund ta merrni duke ngrënë disa gjethe të freskëta borziloku në mëngjes me stomakun bosh për të korrur të gjitha përfitimet e kësaj barishte të fuqishme.

Mund të shtoni edhe gjethe borziloku në limonadë, ose të bëni një salcë të shijshme pesto prej tyre si shtesë për shumë pjata.

Çaji klasik i borzilokut bëhet duke i zhytur gjethet e borzilokut në ujë të valë, duke mos i zier kurrë ato për të ruajtur përbërësit e rëndësishëm në bimë.

Por, për të ndihmuar në stresin dhe presionin e gjakut, mund të përgatisni një limonadë të shijshme me borzilok. Një artikull shkencor i botuar në “Journal of Ayurveda and Integrative Medicine” vëren se limonada me borzilok ndihmon kundër stresit metabolik, balancon nivelin e glukozës në gjak, lipidet dhe presionin e gjakut dhe ka efekte pozitive në uljen e stresit.

Si të bëni limonadë borziloku?

Ngroheni 300 ml ujë derisa të vlojë, por jo të vlojë. Më pas hidhni në ujë tre gjethe borziloku të freskët dhe lëkurën e copëtuar të një limoni organik, rreth 5 cm të gjatë.

Përziejini, lëreni të qëndrojë për rreth 15 minuta dhe pijeni. Pijen mund ta pini kur të jetë ftohur plotësisht.

Për një shije më të këndshme, shtoni pak mjaltë. /G.D albeu.com/