Të flemë apo të mos flemë me barkun bosh? Flasin specialistët

Shumë njerëz akoma mendojnë se të shkosh i uritur në shtrat është një ide e mirë, sepse kjo mund t’i ndihmojë të humbin peshë.

Por shkenca ka provuar ndryshe dhe madje ka vërejtur më shumë efekte anësore nga uria.

1. Mund të humbni masën e muskujve

Për ata që po përpiqen të fitojnë masë muskulore, të uriturit është një zgjedhje e keqe, sipas specialistëve.

Ju mund ta kaloni darkën pa ngrënë, por keni nevojë për lëndë ushqyese për të shndërruar proteinat në muskuj.

2. Mund të fitoni peshë

Po, mund të ketë efektin e kundërt. Studimet që promovojnë humbjen e peshës duke mos ngrënë para gjumit janë të diskutueshme. Pra, ana negative mund të jetë, sepse kaloni vaktin tuaj dhe më pas e teproni me ushqimin, sepse jeni kaq të uritur. Me fjalë të tjera, ushqimi bëhet dy herë më tërheqës dhe papritmas rrezikoni të shëndosheni.

Deklarata se metabolizmi ynë është i ngadaltë gjatë natës është i diskutueshëm dhe nuk ka asnjë provë për ta mbështetur atë. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që ju duhet të hani një vakt të madh pak para gjumit. Ngrënia e 2-3 orëve para se të flini është mirë, për sa kohë që është një vakt i shëndetshëm.

3. Mund të flini më keq

Kur shkoni të flini pa ngrënë, stomaku gumëzhin dhe mendimi i vetëm që keni është nëse mund të duroni deri në mëngjes.

Kjo gjendje kërkon shumë më tepër kohë për të fjetur, kështu që nëse doni të flini mirë, thjesht mos vdisni nga uria, sipas specialistëve. Nëse ndiheni të uritur, të paktën hani një kastravec dhe pini pak ujë, në vend të pijeve alkoolike.

4. Mund të humbni energjinë tuaj

Nëse nuk hani, nuk keni “karburant” për t’ju mbajtur aktiv gjatë ditës. Ky është një rregull i vjetër. Është shumë e rëndësishme të ndihemi mirë në mëngjes, sepse duhet të shkojmë në punë dhe truri ynë duhet të jetë aktiv, shkruan Class.

Studiuesit kanë vërejtur se shumë efekte anësore të urisë mund të jenë të dëmshme, si lodhja dhe depresioni. Nëse vendosim të qëndrojmë të uritur një natë më parë dhe të zgjohemi me një humbje energjie dhe me humor të keq, do të përballemi me efekte negative në punë./albeu.com