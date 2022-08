Të dënuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, Britania deporton 20 shqiptarë

Ditën e djeshme qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dëboi 20 kriminelë ose të dënuar në një fluturim çarter për në Shqipëri.

Sipas njoftimit, një person që kishte tejkaluar qëndrimin e tij në MB në mënyrë të paligjshme dhe dy individë me kërkesa të dështuara për azil janë dëbuar gjithashtu. Kjo përfshinte një individ që mbërriti ilegalisht përmes një varke të vogël në mars.

Shqiptarët e dëbuar kishin marrë dënime të kombinuara me më shumë se 46 vjet burg dhe u dënuan për krime, duke përfshirë posedimin me qëllim të furnizimit me drogë të klasës A, mbajtjen e një arme fyese në një vend publik dhe prodhimin e një droge të klasit B.

Individët e kthyer në këtë fluturim për në Shqipëri përfshijnë:

-një individ i dënuar me gjashtë vjet burgim për mbajtje të armëve fyese në një vend publik dhe posedim me qëllim të furnizimit me drogë të klasit A

-një individ i dënuar me tre vjet burgim për posedim me qëllim të furnizimit me drogë të klasit A

-një individ i dënuar me mbi pesë vjet burgim për komplot/furnizim me droga të kontrolluara të klasës B

“Këta kriminelë kanë shkelur ligjet dhe vlerat tona dhe ne nuk do të ndalemi para asgjëje për të larguar ata që nuk kanë të drejtë të jenë këtu. Ata janë përgjegjës për vepra të tmerrshme, duke përfshirë përfshirjen në furnizimin me drogë të klasës A, e cila ka një ndikim shkatërrues te njerëzit, familjet e tyre dhe komunitetet tona.”-tha sekretarja e brendshme Priti Patel.

Patel tha se që nga viti 2021, kanë dëbuar rreth 1000 shkelës të kombësisë shqiptare, duke përfshirë disa që kaluan Kanalin ilegalisht për të shkuar në MB. Ajo shtoi se publiku britanik nuk duhet të ketë asnjë dyshim për vendosmërinë time për t’i bërë rrugët tona më të sigurta duke vazhduar të largojë kriminelët e huaj.

“Akti ynë i ri për kombësinë dhe kufijtë do të ndihmojë në përfundimin e ciklit të pretendimeve dhe apelimeve të minutës së fundit që mund të vonojnë heqjet.”-shtoi ai.

Kjo është pjesë e një plani të rregullt kthimesh në shumë vende, për të hequr ata që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në MB. Në korrik 2022, 243 shkelës të shtetasve të huaj u larguan nga Britania e Madhe si në fluturime çarter ashtu edhe me fluturime të planifikuara. Që nga janari 2019, MB ka hequr 10,741 shkelës të shtetasve të huaj (deri në fund të dhjetorit 2021).

Akti i Kombësisë dhe Kufijve do të pengojë më tej hyrjen e paligjshme në MB, duke thyer modelin e biznesit të rrjeteve të kontrabandës me njerëz dhe do të përshpejtojë largimin e atyre që nuk kanë të drejtë të jenë në MB.