Luftëtarët e Republikës së Afrikës Qendrore janë zotuar për besnikëri ndaj Kremlinit dhe kanë deklaruar se po përgatitet të përfshihen në luftën në Ukrainë, krah rusëve.

Një grup prej dhjetë ushtarësh të armatosur rëndë u shfaq në një video duke thënë se së shpejti do të bashkohen me ” vëllezërit e tyre rusë ” në vijën e frontit për të sjellë “paqe dhe rend”.

Presidenti Putin ka dhënë gjithashtu dritën jeshile për të sjellë mijëra “vullnetarë” nga Lindja e Mesme.

Në një takim këtë mëngjes, Sergei Shoigu, ministri rus i mbrojtjes, tha se kishte 16,000 “vullnetarë” në Lindjen e Mesme, të cilët ishin gati të vinin për të luftuar me forcat e mbështetura nga Rusia në rajonin separatist Donbas të Ukrainës lindore.

“Nëse e shihni se ka këta njerëz që duan me dëshirën e tyre, jo për para, të vijnë për të ndihmuar njerëzit që jetojnë në Donbas, atëherë ne duhet t’u japim atyre atë që duan dhe t’i ndihmojmë ata të arrijnë në zonën e konfliktit,” tha Shoigu.

Ndërkohë Putini u përgjigj: “Ju lutemi bëni këtë.”

Në një video të xhiruar me sa duket në Republikën e Afrikës Qendrore, një luftëtar i maskuar i rrethuar nga nëntë shokë njofton se së shpejti do të jenë në rrugën e tyre për në Ukrainë.

Ai deklaron: “Për vëllezërit tanë luftarakë rusë, ne jemi të vetëdijshëm për atë që po ndodh në Ukrainë. Ushtarët rusë po kryejnë operacione ushtarake për të sjellë paqen dhe rendin përballë nacionalizmit ukrainas. Ne ushtarët afrikanë jemi gati të shkojmë në anën e vëllezërve tanë rusë për t’i mbështetur ata. Vëllezërit tanë rusë, qëndroni fort! Ne afrikanët, do të vijmë së shpejti. Guximi! Guxim!”

Rusia i ka ofruar mbështetje të gjerë ushtarake Presidentit të Republikës së Afrikës Qendrore , Touadera në vitet e fundit, duke ndihmuar në forcimin e ushtrisë së regjimit të pajisur keq në luftën kundër grupeve të milicisë rebele.

Rusia thotë se ka 1,100 trajnerë ushtarakë të paarmatosur në Republikën e Afrikës Qendrore, pjesë e një marrëveshjeje të siguruar nga Moska me Touadera në 2018.

Besohet gjithashtu se janë mijëra mercenarë rusë që luftojnë me Grupin Ëagner , një organizatë ushtarake private me bazë në Rusi, anëtarët e së cilës thuhet se kanë marrë pjesë në konflikte në të gjithë Afrikën dhe në Siri në anën e qeverisë siriane.

Moska mohon çdo lidhje me Wagner. Megjithatë, kompania besohet gjerësisht se menaxhohet dhe financohet nga Yevgeny Prigozhin, një biznesmen i afërt me Kremlinin dhe nën sanksionet e SHBA-së për përpjekje për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane të vitit 2016.