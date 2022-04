Tangërllëku kushton! Lajm i keq për shqiptarët e fiksuar pas makinave në Angli

Tangërlleku kushton. Targa “53ngh”, që duket si emri “Singh”, u shit për 61 010 paund (79,780 dollarë) në një ankand qeveritar të targave të personalizuara në fillim të këtij muaji. “8toy” ishte targa e dytë më e shtrenjtë, me 43 010 paund; Blerësit kinezë e lidhin numrin tetë me pasurinë dhe fatin. “bot 7ox” u shit për 10 010 paund, megjithëse “ldy 8o5s” shkoi për vetëm 3 160 paund.

Britanikët zotëronin targa të personalizuara me vlerë 3 miliardë paund në vitin 2020, sipas Zyrës për Statistikat Kombëtare. Ata janë të lidhur me automjete të kushtueshme dhe modeste. Farm Plates, një tregtar i specializuar, u shet regjistrime klientëve ruralë për xhipa dhe rimorkio. “Nëse mund t’i vendosni ato në traktorë, unë do të shisja mijëra,” thotë pronari Olly Hares.

Targa e parë e Britanisë ishte dy njësha, e lëshuar në Hastings në nëntor 1903. Earl Russell reghjistroi targën e parë të Londrës, “a1”, pasi priti në radhë gjatë natës në zyrën e këshillit të qarkut. Nga vitet 1960 u shfaq një treg për targa të personalizuara. Tregtarët kërkuan nëpër varreza makinash dhe lanë shënime në xhamin e përparmë të automjeteve me targa të dëshirueshme.

Agjencia e Licencimit të Drejtuesve dhe Automjeteve lëshon targa të reja me kodin më të fundit të datës dy herë në vit. Më të vlefshmet shiten në ankand, së bashku me targat e stilit të vjetër që ajo nuk i ka nxjerrë ende. Agjencia përpiqet të shmangë fyerjet dhe mesazhet e forta politike. Targat “an71 vax”, “eu21 bad” dhe “ta71” u përjashtuan vitin e kaluar. Një targë që kishte një ngjashmëri me Krimenë u nxor nga ankandi në fillim të këtij muaji pas pushtimit rus të Ukrainës.

Tregtarët thonë se çmimet po rriten. Targat që aludojnë për kriptovalutat janë moda e fundit. “nft3”, që i referohet tokenave të pandryshueshëm, u shit për 10 000 paund në ankandin më të fundit; “cr11 pto” shkoi për 27 490 paund në mars.

Blerësit mund të shpresojnë të shesin targa të tilla për më shumë para. “Unë mendoj se është i njëjti rrezik me atë të kriptmonedhave,” thotë me mençuri Brian Heaton, nga Instituti i Agjentëve dhe Tregtarëve të Regjistrimit, një shoqatë tregtare. “Nuk ka asgjë pas gjithë kësaj.”/abcnews.al