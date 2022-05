Takimi në Bruksel, Rama ndan foton me Josep Borell teksa shtrëngojnë duart

Kryeministri i vendit Edi Rama ndodhet në Bruksel, ku dhe do të zhvillohet një takim mes liderëve të Ballkanit Perëndimor.

Kreu i qeverisë shqiptare ka ndarë një foto me Josep Borrell, Shefin e Diplomacisë Europiane dhe Zv.Presidentin e Komisionit Europian, ku shihet se takohen me përzemërsi.

“ Bruksel – Me Josep Borrell, Shefin e Diplomacisë Europiane dhe Zv.Presidentin e Komisionit Europian ”, shkruan Rama.

Sipas raportimeve, në fokus të bisedave do të jetë çështja e hapjes së negociatave me BE, por edhe Ballkani i Hapur. Mësohet se tradita e organizimit të darkave me liderë nga Ballkani Perëndimor është iniciuar nga ish-kryetarja e Diplomacisë së BE-së, Federica Mogherini, si një mënyrë për të inkurajuar dhe përmirësuar bashkëpunimin brenda rajonit dhe rajonit me BE-në./albeu.com