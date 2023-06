Takimi me ambasadorët e QUINT-it, Kurti prezanton planin me 5 pika për çtensionimin e situatës në veri të Kosovës

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se ka pasur nga dje bisedime me Përfaqësuesin e Lartë të BE-së, Josep Borrell dhe të Dërguarin për Dialog, Miroslav Lajçak.

Pas bisedave me ta, por edhe takimin e kësaj së mërkure me Ambasadorët e Quint-it, Kurti në konferencë ka prezantuar planin pesëpikësh që ua ka dërguar atyre për depërshkallëzim të situatës në veri të Kosovës, njofton Klankosova.tv.

1. Sunimi i ligjit në katër komunat veerore dhe identifikimi dhe ndjekja e atyre që kanë sulmuar policinë, KFOR-in dhe gazetarët.

2. Grupet e dhunshme të tërhiqen menjëherë nga territori i Kosovës.

3. Policia e Kosovës, KFOR dhe EULEX të kreyjnë vlerësime të përbashkëta të sigurisë cdo 15 ditë.

4. Qeveria e Kosovës do të koordinohet me të gjithë akterët dhe do të shpallë zgjedhje të parakohshme në katër komunat veriore, që do të mbahen në atsmosferë të lirë dhe demokratike

5. Kosova dhe Serbia kthehen menjëherë në dialog në të cilin BE-ja siguron zbatimin e marrëveshjes së arritur si dhe në javën që vjen të organozhet takim i nivelit të lartë./Klankosova.tv