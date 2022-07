Takimet me investitorët kyç, The Times: Kamala Harris po përgatitet të kandidojë në vend të Biden

Teksa duket e vështirë për presidentin amerikan Joe Biden për të konkurruar sërish në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, ajo që po shihet si kandidatja e mundshme e demokratëve, është zëvendës presidentja aktuale Kamala Harris.

Harris ka bërë tetë vizita vendase deri më tani gjatë këtij muaj dhe thuhet se do të takohet me mbështetës financiarë në rast se ajo kandidon për Shtëpinë e Bardhë nëse Joe Biden vendos të mos rikandidojë.

Sipas The Times, Harris ka rritur vizitat në shtetet kyçe dhe ka zhvilluar bisedime me mbledhësit e lartë të fondeve, ndërsa thirrjet që presidenti Biden të thotë se do të shërbejë vetëm për një mandat, rriten.

Në një “ndryshim strategjie” ndërsa demokratë të tjerë të lartë fillojnë të ngrenë profilet e tyre në pritje që Biden të mos konkurrojë në zgjedhjet e 2024, Harris “dëshiron të shihet” më shumë, duke dhënë intervista dhe duke bërë vizita në shtetet e fushëbetejës ndërsa duket se pozicionohet. për një kandidim të saj në Shtëpinë e Bardhë.

Ish-senatorja e Kalifornisë, 57 vjeç, tërhoqi shumë vëmendje për t’u bërë zëvendëspresidentja e parë femër, afroamerikane dhe e Azisë jugore, por ka luftuar për të qëndruar në qendër të vëmendjes dhe vuan nga vlerësime të ulëta të miratimit si Biden, 79 vjeç.

Por duket sikur ajo ka gjetur një mënyrë për tu rikthyyer në vëmendje pasi vetëm në muajin korrik ka zhvilluar 8 udhëtime të brendshme, gati dyfishi i atyre të muajve të tjerë. Ajo ka mesatarisht tre udhëtime të brendshme në muaj këtë vit, duke mos përfshirë fluturimet për në Kaliforni në fundjavë, kur zakonisht nuk ka angazhime publike.

‘Shpërthimi’ i aktivitetit të saj po ngre dyshime mes anëtarëve të partisë dhe vjen pasi disa guvernatorë demokratë duket se kanë filluar testimin e ujit për garat e tyre të vitit 2024. Udhëtimet e saj këtë muaj përfshinin shtetet e rëndësishme të lëvizjes së Floridës, Pensilvanisë dhe Karolinës së Veriut.

“Kam në plan të udhëtoj nëpër vendin tonë, të flas me njerëz, të dëgjoj njerëz,” tha Harris.

Harris ka mbajtur takime të fundit private me të paktën tre mbështetës të rëndësishëm, të cilët ndihmuan në organizimin e fushatave të saj të suksesshme në Kaliforni për të qenë prokurore e qarkut dhe prokurore e përgjithshme dhe për të arritur në Senat, raportoi CNBC. Këto përfshijnë të paktën dy mikesha si Vanessa Getty, gruaja e Billy Getty, një trashëgimtare e familjes Getty dhe Laurene Poëell Jobs, një biznesmene miliardere dhe e veja e bashkëthemeluesit të ndjerë të Apple, Steve Jobs. Geti dhe familja e saj mblodhën fonde për kandidimin e pasuksesshëm të Harris për nominimin e Demokratëve në 2020.

Biden është shprehur se ai synon të kërkojë një mandat të dytë dhe vetë Harris muajin e kaluar tha se presidneti ka ndërmend të rikandidojë dhe nëse e bën ajo do e mbështesë.