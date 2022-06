Takim “kokë më kokë” me Erdogan, Princi i Arabisë Saudite viziton Turqinë për herë të parë që nga vrasja e gazetarit Khashoggi

Princi i kurorës së Arabisë Saudite do të vizitojë Turqinë për herë të parë që nga vrasja e gazetarit Jamal Khashoggi në vitin 2018 në konsullatën e saj në Stamboll.

Presidenti Rexhep Tajip Erdogan do të zhvillojë bisedime kokë më kokë me Mohammed bin Salman me qëllim riparimin e një përçarjeje të thellë.

Erdogan dikur akuzoi indirekt princin se kishte urdhëruar agjentët sauditë të vrisnin Khashoggi. Ai mohoi çdo përfshirje.

Vizita vjen pasi Turqia kërkon tregti, investime dhe ndihmë për ta ndihmuar atë të përballet me një krizë ekonomike në përkeqësim.

Ajo ka punuar gjithashtu për të përmirësuar marrëdhëniet me Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjiptin dhe Izraelin pas vitesh tensionesh.

Princi Mohammed ndërkohë dëshiron t’i japë fund izolimit të tij ndërkombëtar dhe të rivendosë rolin e tij të fuqishëm rajonal.

Ai gjithashtu vizitoi Jordaninë dhe Egjiptin këtë javë si pjesë e një turneu në Lindjen e Mesme dhe muajin e ardhshëm do të takohet me Presidentin e SHBA Joe Biden.

Khashoggi, gazetar i Washington Post me bazë në SHBA dhe kritik i shquar i Princit Mohammed, u pa për herë të fundit duke hyrë në konsullatën e Stambollit më 2 tetor 2018, ku kishte shkuar për të marrë letrat e nevojshme për t’u martuar me të fejuarën e tij turke, Hatice Cengiz.

Një hetues i OKB-së arriti në përfundimin se ai ishte “vrarë brutalisht” nga një ekip prej 15 agjentësh sauditë të dërguar nga Riadi dhe se trupi i tij ishte copëtuar.

Ajo e bëri këtë gjykim pasi dëgjoi regjistrimet audio të supozuara të bisedave brenda konsullatës, të bëra nga inteligjenca turke.

Ndërsa Erdogan nuk e akuzoi drejtpërdrejt Princin Mohammed, ai pretendoi se e dinte se urdhri për të vrarë Khashoggi “vinte nga nivelet më të larta të qeverisë saudite”.

Agjencitë e inteligjencës amerikane arritën në përfundimin se princi i kurorës kishte miratuar një operacion për kapjen ose vrasjen e Khashoggi.

Prokurorët sauditë fajësuan agjentët “mashtrues” dhe thanë se princi nuk kishte njohuri për operacionin.

Një vit pas vrasjes, një gjykatë saudite shpalli fajtorë pesë persona të paidentifikuar për pjesëmarrje të drejtpërdrejtë në vrasje dhe u dha atyre dënime me vdekje që më vonë u ndryshuan në 20 vjet burg, ndërsa tre të tjerë u burgosën nga shtatë deri në 10 vjet për mbulim të krimit.

Presidenti Erdogan tha javën e kaluar se bisedimet e tij në Ankara me Princin Mohammed – i cili është udhëheqësi de fakto i Arabisë Saudite – do të fokusohen në avancimin e marrëdhënieve midis fuqive rajonale në një “nivel shumë më të lartë”.

Një zyrtar i lartë turk i tha agjencisë së lajmeve Reuters se vizita pritej të sillte “një normalizim të plotë dhe një rivendosje të periudhës para krizës”, me të dy udhëheqësit që nënshkruan marrëveshje për energjinë, ekonominë dhe sigurinë./Abcnews.al/