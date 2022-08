Tajvani përgatitet ndërsa Kina fillon stërvitjet ushtarake në ujërat rreth ishullit pas vizitës së Pelosit

Kina po fillon stërvitjet e saj më të mëdha ushtarake ndonjëherë në detet përreth Tajvanit pas vizitës së politikanes amerikane Nancy Pelosi, raporton BBC.

Stërvitjet me zjarr të drejtpërdrejtë filluan në orën 12:00 me orën lokale dhe në disa zona do të zhvilloheshin brenda 12 miljeve nga ishulli.

Tajvani tha se Kina po përpiqej të ndryshonte status quo-në në rajon, informon albeu.com

Pelosi zhvilloi një vizitë të shkurtër por të diskutueshme në Tajvan, të cilin Kina e konsideron si një provincë të shkëputur.

Stërvitjet janë përgjigja kryesore e Pekinit, megjithëse ka bllokuar gjithashtu disa tregti me ishullin.

Ato do të zhvillohen në rrugë ujore të ngarkuara dhe do të përfshijnë gjuajtje me municion të drejtpërdrejtë, thotë Pekini.

Tajvani thotë se kjo përbën një bllokadë detare dhe ajrore, ndërsa SHBA tha se stërvitjet ishin të papërgjegjshme dhe mund të dalin jashtë kontrollit.

Analistja Bonnie Lin tha për BBC se ushtria tajvaneze do të reagonte me kujdes, por ende ekzistonte rreziku i konfrontimit.

“Për shembull, nëse Kina vendos të fluturojë aeroplanë mbi hapësirën ajrore të Tajvanit, ka një shans që Tajvani mund të përpiqet t’i përgjojë ata. Dhe ne mund të shohim një përplasje në mes të ajrit, ne mund të shohim shumë skenarë të ndryshëm duke luajtur,” tha ajo.

Tajvani tha se ka përplasur avionët për të paralajmëruar avionët luftarakë kinezë të mërkurën dhe ushtria e tij ka lëshuar flakë për të larguar avionët e paidentifikuar mbi ishujt Kinmen, të vendosura afër kontinentit.

Disa ministri kanë pësuar sulme kibernetike ditët e fundit, tha qeveria tajvaneze.

Tajvani u ka kërkuar gjithashtu anijeve të marrin rrugë të ndryshme dhe po negocion me Japoninë dhe Filipinet për të gjetur rrugë alternative të aviacionit.

Japonia i ka shprehur gjithashtu shqetësim Kinës për zonat e mbuluara nga stërvitjet ushtarake, për të cilat ajo thotë se mbivendoset me zonën e saj ekskluzive ekonomike (EEZ).

Në përgjigje, zëdhënësja e qeverisë kineze Hua Chunying tha se Pekini nuk e pranon “të ashtuquajturën” ZEE të Japonisë.

Të mërkurën, Kina arrestoi një separatist të dyshuar tajvanez në provincën bregdetare Zhejiang me dyshimin se po rrezikonte sigurinë kombëtare, sipas raporteve të mediave lokale.

Ndërkohë, ambasadori i Kinës në Francë, Lu Shaye, tha për televizionin francez se pas “ribashkimit” me Tajvanin, Pekini do të fokusohej në “riedukimin”.

Kina ka përdorur më parë termin “riedukim” për t’iu referuar ndalimit të minoriteteve kryesisht myslimane në rajonin e saj veriperëndimor Xinjiang, ku grupet e të drejtave të njeriut thonë se më shumë se një milion njerëz janë burgosur./albeu.com