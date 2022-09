Tajfuni i fuqishëm goditi Japoninë, shikoni si duket nga hapësira

Nanmadol, një nga tajfunet më të fuqishëm që ka goditur ndonjëherë Japoninë, zbarkoi sot në ishullin jugor të Kyushu, njoftoi Agjencia Meteorologjike Japoneze (JMA), duke paralajmëruar për erëra të forta dhe valë të larta.

Tajfuni i katërmbëdhjetë i Paqësorit këtë sezon dhe deri tani më i madhi që ka goditur Japoninë, mbërriti me reshje rekord, shton JMA dhe paralajmëron se lumenjtë mund të vërshojnë për shkak të reshjeve të mëdha, përcjell Gazeta Express.

Tajfuni shkaktoi dëme në jug të ishullit, dhe stacionet e autobusëve u shkatërruan dhe xhamat u thyen. Transporti hekurudhor dhe ajror u paralizua dhe zinxhiri i famshëm i blerjeve Seven-Eleven mbylli përkohësisht rreth 950 dyqane. Autoritetet kanë lëshuar një “paralajmërim të veçantë” për shkak të rritjes së tajfunit dhe të paktën katër milionë njerëz janë paralajmëruar të evakuohen.

Transmetuesi publik NHK, i cili mbledh informacion nga autoritetet lokale, raporton se më shumë se shtatë milionë njerëz janë këshilluar të strehohen në objekte të forta. Stuhia parashikohet të kthehet në lindje dhe të kalojë ishullin kryesor të Japonisë, Honshu, përpara se të arrijë në det deri të mërkurën.

Shi i dendur ra gjithashtu në Tokio dhe metroja Tozai u përmbyt dhe trafiku u ndërpre. Ky tajfun mund të rezultojë të jetë më i keq se tajfuni Jebi, i cili vrau 14 njerëz në vitin 2018 dhe tajfuni Hagbis, i cili shkaktoi ndërprerje të energjisë në pothuajse të gjithë vendin në vitin 2019.

Kyushu është ishulli më jugor japonez me rreth 13 milionë banorë. Japonia është e përgatitur mirë për stuhi të tilla të forta, por shkencëtarët pohojnë se ato po bëhen më të forta dhe më shkatërruese për shkak të ndryshimeve klimatike.

It’s incredible how something that seems so beautiful from space can be so terrible on Earth…Praying for the safety of those in the path of Typhoon Nanmadol. pic.twitter.com/4xambFgtj6

— Bob “Farmer” Hines (@Astro_FarmerBob) September 17, 2022