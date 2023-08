“Surpriza në dashuri”, astrologia Meri: Ndarje ose dashuri me shikim të parë

Astrologe Meri Shehu jep lajme të mira në aspektin ekonomik dhe personal.

Sipas astrologes Dielli ne Luan bene katerkendesh me Uranin ne Dem dhe sjell ngjarje të papritura dhe surpriza. E vetmja fushë ku duhet të kemi kujdes është shëndeti.

“Sot Dielli ne Luan bene katerkendesh me Uranin ne Dem. Ngjarje te papritura dhe surpriza ju presin sidomos ne ekonomi e dashuri. Ndarje dhe dashuri me shikim te pare. Me shume kujdes duhet te kene njerezit me pozite ose meshkujt nga ndryshime te papritura ne pune dhe karriere. Po keshtu kujdes edhe me shendetin. Aferdita qe udheheq Uranin tregon edhe kthesa te papritura ne ekonomi. Situata qe ndryshojne ose dalin jashte kontrollit”, tha Meri.