Superkompjuteri zgjedh fituesin e La Ligas mes Barcelonës dhe Madridit

Superkompjuteri i projektit FiveThirtyEight e quajti Barcelonën fituesin e ardhshëm të La Liga-s. Sipas parashikimeve, katalanasit do të anashkalojnë me 5 pikë ndjekësin më të afërt.

Superkompjuteri vlerëson shanset e Xavi për të fituar në 63%, me 88 pikë deri në fund të sezonit 2022/23.

Real Madridi do të përfundojë i dyti në ligë me një shans 34%. Sipas parashikimeve të Superkompjuterëve, Los Blancos do të kenë 83 pikë.

Ja se si mund të duken 4 më të mirat:

Real Madridi humbi së fundmi ndeshjen e parë të sezonit në ligë, duke humbur 3-2 ndaj Rayo Vallecano. Barcelona është dy pikë larg liderit. /G.D albeu.com/