Sulmohet me raketa balistike Konsullata Amerikane (VIDEO)

Sulmohet me raketa Konsullata Amerikane në Irak.

Të paktën 6 raketa Fateh-110 janë lëshuar drejt Konsullatës Amerikane në Erbil, Irak.

Nuk ka ende raportime për arsyen e sulmit apo për humbje jete.

Videot janë regjistruar nga qytetarët afër zonës së shpërthimit.

BREAKING:

At least 6 Fateh-110 missiles have just been launched from Tabriz, Iran against the American Consulate in Erbil, Iraq.

Massive explosions have been recorded by Iraqi civilians near the consulate. pic.twitter.com/ZZ5x4lWqL1

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 12, 2022