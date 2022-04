Sulmohet depoja e naftës në Rusi, pranë kufirit me Ukrainën (VIDEO)

Një depo nafte thuhet se është djegur në qytetin rus të Belgorodit, ndërsa guvernatori rajonal fajëson helikopterët ushtarakë ukrainas për sulmin.

Vyacheslav Gladkov tha se zjarri u shkaktua nga sulmet ajrore nga dy helikopterë ukrainas që kishin kaluar kufirin në lartësi të ulët, në një deklaratë në kanalin e tij Telegram të premten në mëngjes.

Ai shtoi se zjarri ka lënduar dy punëtorë.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.

“The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it”, said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz

