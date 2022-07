Sulmi në Kapitol, ish-shefi i shtabit të Pence: Nëse turma do i afrohej zv.presidentit do të ishte bërë masakër

Marc Short, ish-shefi i shtabit të Zëvendës Presidentit Mike Pence, u shpreh se nëse turma e njerëzve gjatë sulmit mbi Kapitol do i afrohej këtij të fundit, do të ishte bërë një masakër e vërtetë.

Komentet ai i bëri teksa u paraqit përpara një jurie të madhe federale që hetonte sulmin e 6 janarit në Kapitolin e SHBA-së, konfirmoi Short.

Në një intervistë për Abcnews, Short tha se ai u thirr nga një juri e madhe dhe u pajtua me thirrjen, duke shtuar se ai “me të vërtetë nuk mund të komentojë më tej se kaq” me këshillën e avokatit të tij ligjor.

“Unë mendoj se Shërbimi Sekret bëri një punë fenomenale atë ditë. Mendoj se rreziku më i madh dhe pavarësisht nga mënyra se si u karakterizua në seancat e javës së kaluar, sinqerisht, është se nëse turma do të ishte afruar më shumë me zëvendëspresidentin, do të kishte ndodhur një masakër në Kapitol atë ditë.”-tha ai.

ABC News raportoi për herë të parë të hënën se Short ishte paraqitur javën e kaluar para jurisë së madhe. Short u kap nga një kamera duke u larguar nga Gjykata e Qarkut DC të premten së bashku me avokatin e tij, Emmet Flood.

Short është zyrtari më i lartë i Shtëpisë së Bardhë të Trump që dihet se është paraqitur para jurisë së madhe.

“Mendoj se kapitulli i plaçkitur siç ishte, mendoj se paraqiste përgjegjësi dhe rrezik”, shtoi ai.

Ish-krye-këshilltari i Pence, Greg Jacob, gjithashtu dëshmoi para jurisë së madhe, thanë burime pranë tij. Jakobi dëshmoi publikisht gjatë një seance publike të fundit të komitetit të 6 janarit.

Në 6 janar të 2021 SHBA-ja u përfshi nga një protestë masive, pretendohet se është thirrur nga Donald Trump, në mënyrë që të ndalohej çertifikimi i votave të Kolegjit Zgjedhor. Protestuesit kanë çarë kordonin policor dhe kanë shkatërruar çdo gjë që u ka dalë përpara. Gjithashtu, janë gjetur të paktën 2 pajisje shpërthyese dhe 5 persona kanë vdekur dhe shumë janë plagosur për shkak të dhunës.