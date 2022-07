Sulmi ndaj faqeve qeveritare, rikthehet në funksion e-albania

Për shkak të sulmit kiibernetik ndaj faqeve qeveritare ato ishin mbyllur përkohësisht pvr shkak të mbrojtjes së të dhënave të individëve.

Por ditën e sotme njoftohet se e-albania dhe disa faqe të tjera tashme do të jenë funksionale dhe në shërbim të klientëve.

Por për të gjithë qytetarët shqiptarë që jetojnë jashtë kufijve të Shqipërisë, portali e- albania, për arsye të larta sigurie, do të bëhet funksional së shpejti.

Kujtojmë se qeveria gjatë këtyre ditëve hapi sportelet për të pritur individët të cilët dëshironin shërbime të ndryshme.

Qeeveria deri më tani ka thënë se ky sulm kibernetik nuk vinte nga Shqipëria por nga një shtet tjetër i cili dëshironte të ndëhynte në sistemin qeveritar shqiptar.

Njoftim për mediat:

e-albania rikthehet në funksion për 1118, nga 1225 shërbimet elektronike që ofron për qytetarët shqiptarë.

Tashmë mund të gjenerohen sërish nga platforma digjitale:

– Dokumentet me vulë elektronike – certifikatat e gjendjes civile, vërtetimet tatimore, eksteraktet dhe certifikata e regjistrimit të biznesit, vërtetimet e papunësisë, certifikata e gjendjes gjyqësore (dëshmia e penalitetit)

Do të mund të aplikohet për:

– Regjistrimin në klasën e parë dhe të dhjetë të nxënësve

– Shërbimet e regjistrimit të biznesit, etj.

Ndërkaq AKSHI-t, së bashku me skuadrën e Microsoft DART (Detection and Response Team) dhe partnerët e “Jones Group International”, po vijojnë punën me intensitet të plotë për t’ju kthyer qytetarëve edhe:

– Shërbimet e regjistrimeve dhe të ndryshimeve të pronarëve përfitues;

– Vërtetimin e ndihmës ekononomike, pagesës së paaftësisë së kufizuar dhe kërkesës për të përfituar nga programet e strehimit social;

– Për shërbimet e rezervimit të takimit për kryerje konsulte e ekzaminimi mjekesor;

– Për listën e notave dhe vertetimin e diplomës për studentet që kanë ndjekur Universitetin e Tiranës;

– Për shërbimet konsullore, për shqiptarët jashtë vendit;

– Shërbimet e certifikatave të regjistrimit të objekteve të pronësisë industriale;

– Njehsimin e diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja;

– Si dhe për kryerjen e pagesave të ujit dhe energjisë elektrike

Duke falenderuar edhe një herë çdo qytetar, biznes, punonjës administrate, shtetas të huaj në Republikën e Shqipërisë, për durimin, kërkojmë mirëkuptimin në rast të ndonjë problemi me të cilin mund të hasemi, përgjatë këtij procesi e kësaj kundërofensive ndaj sulmit kibernetik, që s’ishe parë ndonjëherë më parë në vendin tonë.

Sigurojmë edhe një herë gjithë qytetarët shqiptarë se do të vijojmë punën deri në rikthimin në funksion të plotë të çdo shërbimi.